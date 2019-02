Tři roky chodili jirkovští strážníci domů s výplatou, která byla nadsazená. Město jim nezákonně vyplatilo o 1,3 milionu korun více, jak vyplynulo ze závěrečné zprávy auditorů, kterou dostali radní do ruky. Vedení města se zdráhá označit viníka a vyvodit důsledky.

Podstatou problému je, že zpracovatel mezd vycházel z chybně stanoveného ročního fondu pracovní doby. „Zejména z tohoto důvodu došlo k neoprávněnému (vyššímu) proplácení přesčasových hodin včetně příplatků za práci přesčas,“ stojí v závěru dokumentu nazvaném rekonstrukce mezd, který zpracovala společnost Sommer Acounting. „Celkový rozdíl mezi vyplacenými mzdami včetně odvodů a naší rekonstrukcí činí 1 299 848 korun za celé rekonstruované období 2015 až 2017,“ píše se dále s doplněním, že suma šla z větší části zaměstnancům do výplat, z menší úřadům státní zprávy ve formě odvodů z mezd.

Že ve mzdách něco nehraje, zjistil nový ředitel jirkovských strážníků Martin Řehůřek, který nastoupil v srpnu 2017. Neseděl mu totiž výpočet mezd pro následující rok. Po jeho upozornění si město nechalo zkontrolovat výpočet mezd na několika strážnících. Když výsledek potvrdil chybu, zadalo hlubší audit. Jeho závěr město získalo v lednu.

Už v prosinci se ale případu ujala policie. „V dané věci jsme přijali trestní oznámení, které prošetřujeme,“ potvrdila policejní mluvčí Irena Pilařová. „Vzhledem k tomu, že jsme v prvopočátku, ale nebudeme podávat bližší informace,“ sdělila. Neupřesnila tedy, zda bylo trestní oznámení podané na neznámého pachatele či konkrétní osobu, ani kdo ho podal. Město to ale s jistotou nebylo.

Ačkoli radní znají výsledek auditu, zatím nepřijali žádný oficiální postoj, což vadí opozici. Poukazuje na to, že mzdy někdo zpracovával a někdo další je kontroloval a byl za výsledek odpovědný. „Radní mají v ruce dokument, že město přišlo o 1,3 milionu korun a nezajímá je, kdo je za to odpovědný?“ podivil se zastupitel Josef Dušek (Náš Jirkov). „Škoda vznikla městu, tudíž by to mělo být právě jeho vedení, které by mělo situaci okamžitě řešit a nenechávat to na policii,“ je přesvědčený.

Starostka Darina Kováčová (ANO) potvrdila, že radní závěr auditu minulý týden probírali. „Zabývá se tím ale hospodářská kriminálka. Nechceme jednat v rozporu s policií, že bychom si určili vlastní viníky, čekáme na výsledek vyšetřování,“ opáčila.

Jisté je zatím to, že strážníci, kteří odešli s vyššími platy, nebudou muset nic vracet. Za tři roky a při počtu dvaceti pracovníků bylo za každého v průměru měsíčně odvedeno o 1800 korun více. Částka zahrnuje i odvody státu.

„Peníze nebudeme po strážnících požadovat, protože je pobírali v dobré víře. Nebyla jejich chyba, že dostali vyšší výplaty,“ ujistila místostarostka Dana Jurštaková (ODS).

Mzdy chodí strážníkům správně od ledna loňského roku. Fakticky to tedy znamená, že na svých výplatních páskách měli zaznamenat propad, ve skutečnosti se ale město snažilo, aby rozdíl nepoznali. „V listopadu 2017 jsme strážníkům přidali, aby byli spokojení a neodcházeli, a v lednu by zase o nějaké peníze přišli. Snažili jsme se jim to vykompenzovat a přidat nějaké benefity,“ vysvětlila místostarostka.