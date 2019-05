Opravy začnou na budově v havarijním stavu doslova od podlahy, odvodněním objektu, výměnou oken a nahozením nové omítky. „Velkou změnou pak bude odbourání stropu pod střechou. Zůstane tam balkon s původní galerií a prostor se tak celý otevře a prosvětlí,“ popisuje místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.

Zároveň ale odmítá, že by budova nějak rapidně změnila vzhled. Velkou proměnu ale čeká její okolí. Město zainvestuje do zeleně, pro synagogu vznikne zahrada. Areál se oplotí a bude se na noc zamykat.

Město neplánuje při obnově objektu nebo úpravě interiérů nijak připomínat původní náboženský charakter stavby. Jako modlitebna přestala budova fungovat ještě před dramatickými událostmi konce 30. let a 2. světové války. V současné době Jirkov nemá dle sdělení radnice ani žádnou žádost ze strany židovské obce o spolupráci při opravách.

Zkusí žádat o dotaci

Jirkovskou synagogu postavili v dnešní ulici 5. května v letech 1846-1847. Od konce 40. let do roku 2016 fungovala jako skladiště a také sběrna kovů. Město ji odkoupilo v podstatě jako ruinu. I proto se Jirkov rozhodl, že pro její obnovu zažádá o dotaci na regeneraci brownfieldu od ministerstva pro místní rozvoj. „Získání dotace by mohlo náklady pokrýt z celé poloviny,“ upozorňuje Jurštaková.

Pokud město dotaci získá, práce by mohly začít už letos na podzim. „Dokončení a otevření synagogy ale plánujeme určitě až na příští rok,“ poznamenává místostarostka.

Ačkoli Jirkov o jinou dotaci žádat nebude, má k využití i další finance nad rámec městského rozpočtu. Právě pro opravu synagogy hodlá využít milion korun, který městu v roce 2017 odkázala v pozůstalosti Jirkovanka Kateřina Szernovská „Rádi bychom je investovali do jedné konkrétní věci, kde můžeme připojit i pamětní desku, která paní Szernovskou připomene,“ říká Jurštaková. „V projektu se proto počítá s prostorem pro větší sochu v zahradě,“ upřesňuje. Z daru by se mohla také pořídit série laviček. Pro umělecké vybavení zahrady by město chtělo oslovit regionální tvůrce.

Až bude synagoga opravená, nepřevede ji město pod správu jedné organizace, ale ponechá si ji ve svém majetku. „Chceme, aby ji využívaly školy, městské organizace, ale i různé spolky a soukromá sdružení, které pořádají akce pro širokou veřejnost,“ vysvětluje jirkovská starostka Darina Kováčová.

„V nedávné době se tu už konaly výstavy dětských prací, jedna zpracovávala přímo téma holocaustu a jirkovských Židů. Určitě chceme děti v dalších výstavách a projektech podpořit a synagoga je na to ideální místo,“ doplňuje starostka. Vystupovat by zde mohli i zpěváci a další umělci. V zahradě pro ně vyroste dřevěné pódium.