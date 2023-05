Prodejnu vede skupina dobrovolnic. Vyhledávají ho nejen lidé v nouzi, ale také příznivci udržitelnosti a nadšenci, kteří rádi loví poklady v "sekáčích".

V čele spolku Mámy v akci stojí předsedkyně Jitka Houdková. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Oblečení, knihy, hračky, ale třeba i aktovky nebo sportovní či domácí potřeby. V centru Jirkova se nově otevřel charitativní obchůdek, který nabízí zboží

z druhé ruky "za hubičku". Zařídila ho skupina dobrovolnic z nedávno založeného spolku Mámy v akci, aby zajistila lepší tok věcí mezi dárci a těmi, kdo je ještě mohou zužitkovat.

Obchod v Kostelní ulici bude trvale otevřený od května, první zákazníci už tam ale nahlédli. Dobrovolnice totiž předběžně otevřely i v několika dubnových dnech. Jeden šťastlivec už si tak mohl odnést gril za 180 korun, mladá maminka, která je ve finanční tísni, zase dětskou jídelní židličku za 200. Veškeré zboží je oceněné na desítky, maximálně stovky korun, kdy ty nejdražší zatím dosáhly nejvýše ke třem stovkám.

Klášterec „dům hrůzy” nekoupí. Majitelé chtějí víc, než město nabídlo

“Tolik stála autosedačka, která byla ve výborném stavu. Za 250 třeba prodáváme úplně novou krásnou koženou kabelku, i když původně stála více než dva tisíce,” zmínila nejdražší položky na skladě předsedkyně spolku Jitka Houdková. “Když oceňujeme, díváme se na stav věci a googlujeme si původní cenu. Dětská trička jsou i za dvacet za třicet korun, záleží na tom, jak jsou zachovalá,” doplnila.

Celou tašku oblečení a obuvi pro sebe i dospívající dceru si z obchodu odnesla blondýnka středního věku. “Mám v ní dvoje letní šaty, k nim boty a pro dceru stylové děravé rifle – všechno v bezvadném stavu,” vyjmenovala spokojená zákaznice, která nakonec objevila ještě nový černý kabát za 250 korun. Nový obchod ji nadchl. “Je úžasné, že se tu pomáhá sociálně slabým lidem, kteří si tu mohou levně nakoupit slušné oblečení, když nemají dost peněz na nové,” ocenila.

První zákazníci

Zvědavost přivedla Marcelu Dobošovou se synem. Ráda totiž loví poklady v second handech. “Jsem tu náhodou, vůbec jsem nevěděla, že tady něco takového otevřou,” zmínila mladá maminka. “Je to super věc, protože si myslím, že je hodně lidí, kteří jdou po tomto způsobu nakupování. Například já to mám jako životní sport a strhla jsem k tomu i mého muže,” doplnila s úsměvem.

Veškeré věci v obchodě pocházejí od soukromých dárců. Ti přispěli natolik, že přetékají regály i ramínka. “Proto teď do odvolání nepřijímáme žádné oblečení, neodmítneme, ale například boty, knihy, aktovky nebo autosedačky,” zmínila šéfka spolku. “Dnes jsme třeba přijali pěkný golfový kočárek,” prozradila.

Střelec pálil v hospodě v Droužkovicích. Naštěstí jen jako, policisté cvičili

Charitativní obchod dobrovolnice otevřely díky svým dlouhodobým zkušenostem v propojování dárců s potřebnými. Jitka Houdková a pět dalších žen se tím v posledních letech zabývaly po své práci a zdarma. Pro lepší komunikaci nejdříve založily facebookovou stránku Darujeme Jirkov, Chomutov a okolí, která má dnes kolem 4,5 tisíc sledujících. Poté, co jejich aktivita vzbudila mediální ohlas, se ovšem zvýšil i počet dárců a tím také příval darů.

“Vlna dárcovství byla obrovská, stále jsem věci brala, ale nestíhala je rozdávat. Malý sklad, který mám ve školce, je i teď nonstop narvaný,” vylíčila Houdková. “Když jsem pak na sociálních sítích viděla nafocený prodejní prostor v Kostelní ulici, řekly jsme si s děvčaty, že bychom mohly otevřít charitativní obchod,” doplnila. Aby byl ale pokrytý komerční nájem, bylo potřeba věci ocenit alespoň minimální cenou.

Náklady stoupají i v dalším ohledu. Spolek totiž kromě prodejny se skladem zařídil také přípravnou místnost s pračkou a sušičkou, kde se pere oblečení, plyšáci či povlečení. Donesené věci by sice měly být v dobrém stavu a čisté, ne vždy to ale lidé dodrží.

Propuštěná úřednice zvýšila požadavek. Po Jirkovu chce 1,3 milionu

“Přinesou věci v pytli, že prý jsou vyprané, vy z toho ale cítíte, že bylo třeba tři roky někde ve sklepě. Pereme, protože chceme, aby to u nás opravdu bylo čisté a voňavé,” doplnila šéfka spolku.

Samy dobrovolnice v obchodě pracují bez nároku na finanční odměnu. Nanejvýš si mohou odnést některou z darovaných věcí. Co je motivuje k tomu, aby tam trávily čas ještě po své placené práci a vedle péče o vlastní rodiny?

“Naplňuje mě to,” prozradila členka spolku Miluše Ž. “Za mlada jsem se ocitla ve špatné situaci a kdybych měla možnost získat věci z druhé ruky, nedostala bych se do dluhů,” zmínila.

Silniční špunty na Chomutovsku: Pracuje se na silnicích i mostech

Vedle toho, že spolek založil obchod, stále také obdarovává lidi v nouzi. Často jde o mladé rodiny s dětmi. Poskytuje jim například dětské pleny nebo oblečení zdarma. Pro seniora, který se špatně pohybuje, zase dobrovolnice bezplatně obstaraly chodítko, jehož pořizovací cena dosahuje tisíců korun.

Příznivci spolku Mámy v akci mohou nabízet nejen věci z druhé ruky, ale také finance, a to na transparentní účet 19149999/2010 s poznámkou “anděl”.