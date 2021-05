Od jednání s městem si dost slibovali a odcházeli uklidnění. Vedení Jirkova ujistilo starousedlíky z ervěnické bytovky, že jim v krajním případě poskytne městské byty. Ti dorazili v pondělí na radnici, aby našli řešení svého problému. Dům je totiž předlužený, obyvatelé jsou od dubna bez tepla a dodavatel jim může ustřihnout i dodávky teplé vody.

Bytovka o dvou vchodech a 24 bytech se nachází na hlavním tahu Ervěnicemi. Jen ve třech bytech ale žijí jejich vlastníci, ostatní jednotky patří majitelům z Prahy a dalších měst, a ti je pronajímají především lidem závislým na sociálních dávkách. Aktuálně na domě vázne dluh vůči dodavateli tepla ve výši 138 tisíc korun.

Podle Miroslava Rozsypala, který byl zatím posledním předsedou SVJ, svou funkci ale položil, je jednoznačným viníkem byznys s chudobou. „Byty mají kšeftmani, kteří nemají zájem ubytovat v nich normální a slušné lidi. Dávají tam kvůli dávkám sociály, co demolují majetek a mají vysokou spotřebu, takže zálohy nepokrývají skutečné náklady,“ upozornil na hlavní problém. „Už na to nemám nervy,“ zdůvodnil své odstoupení.

Dům převzal před třemi lety po předchozím předsednictvu, které ho údajně předávalo na pokraji bankrotu. Poté se dařilo na čas situaci zklidnit, po celou dobu ale například nebyly vlastníkům vypláceny přeplatky, protože náklady na bydlení byly příliš vysoké. Další peníze ze společného fondu plynou také na zbytečné a opakující se opravy.

„Snad desetkrát do roka jsem řešil, že jsou stoupačky samé lejno. Nájemníci totiž hází do záchodu vlhčené ubrousky, kočkolit, který tam ještě nabobtná, vložky, plíny, lahvičky od laku na nehty a malé PET lahve. To vám ucpe vše! Šílený!“ rozčílil se Rozsypal.

Situace tvrdě dopadá na tři domácnosti, které sice žijí ve svém, nemají ale věci ve svých rukách. „Jaké je tady žití? Nezlobte se, ale manžel dnes zkolaboval a je v nemocnici. Myslím, že je to kvůli tomu, co se tady děje,“ zlobila se majitelka jednoho z bytů, která na této adrese žije přes třicet let.

Další sousedka líčí, že si v dubnu, kdy se dům ocitl bez tepla, musela pořídit elektrická kamínka. „Ten účet za elektřinu teprve uvidíme,“ obává se Darina Kešelová. Strach má i o to, že nepoteče teplá voda.

Starousedlíci si kvůli těmto problémům domluvili schůzku s vedením města. V pondělí se setkali s místostarostkou Danou Havlátkovou Jurštakovou (ODS), která má v gesci bytovou a sociální politiku. Přišli i se zástupkyní neziskové organizace Světlo.

„Původně zřejmě měli pocit, že by jim město mohlo půjčit peníze, když jsou jeho občany, což ale není možné,“ uvedla po jednání místostarostka. „Kdyby ale došlo k nejhoršímu, postarali bychom se o starousedlíky a poskytli jim městský byt. Jsou to lidé, kteří tam bydlí roky či desítky let a řádně platí,“ přislíbila.

Současně si v domě zvolí nového předsedu SVJ, pravděpodobně jím bude Radek Dvořáček, který tam sám vlastní několik bytů a žije v Praze. Ostatní účastníky ujistil, že se postará, aby se situace v domě zlepšila. Chystá se například domluvit splátkový kalendář s ČEZ Teplárenskou a překontrolovat hospodaření. „Máme zájem, aby tu bydlení vypadalo jinak. Sám tu mám byty, které jsem nedávno koupil a dělám jejich kompletní rekonstrukci,“ sdělil.Výsledek jednání vlastníky uklidnil. „Bude se mi lépe spát,“ potvrdila Darina Kešelová. „Dnes nám slíbili, že nás v tom nenechají,“ dodala.Dům v Ervěnicích není první, který se ocitl na pokraji bankrotu. Další v tamní ulici Fr. Schmieda skončil zazděný a prázdný je i dům v ulici K. H. Máchy, kde dluhy dosáhly tří milionů korun. Nově ho mají majitelé ze středních Čech. V ulici Osvobození město už dříve jeden vybydlený dům koupilo, nechalo ho strhnout a postavit parkoviště.