Vedoucí odboru investic Milan Reiner jmenoval tři hlavní příčiny, proč už není nádraží vyhovující. „V první řadě není bezbariérové, všechny konstrukce jsou dožilé, takže nám stoupají náklady na údržbu. Řešíme také příjezd včetně křižovatky, kde často dochází k dopravním zácpám,“ popsal.

Nástupiště také nejsou krytá. Aby lidé nemuseli při čekání na spoj moknout, zajistili město alespoň pár prosklenných zastávek.

Radnice od architekta očekává, že navrhne uspořádaní celého území včetně prostoru před divadlem a restaurací až k silnici v ulici Alešova. Největší problém zřejmě bude vměstnat do prostoru novou okružní křižovatku do místa, kde se kříží ulice Palackého a Zaječická. Půjde to jen za cenu, že ukousne ze samotného autobusového nádraží.

„Jinak to není možné, okolo jsou soukromé pozemky,“ podotkla starostka. „Samozřejmě chceme, aby bylo autobusové nádraží kryté, ozeleněné stromy, řešit budeme prostor před restaurací Shamrock, zázemí dopravního podniku a také to, že už by auta neměla parkovat před divadlem. Řidiči totiž couvají koly až k hraně, kde jsou lavičky a lidé se pak nemůžou posadit,“ nastínila s tím, že by se měl prostor proměnit v pěší zónu.

To, že se má s přeměnou autobusového nádraží přestavovat také křižovatka, vyplynulo z plánu udržitelné mobility měst Chomutova a Jirkova, který si nechal Chomutov zpracovat v letech 2018 až 2020. Následně ho předložilo také zastupitelům Jirkova, kteří ho schválili. Díky tomu bude možné žádat o dotace.

Z plánu vyplynulo, že je potřeba zajistit, aby byla křižovatka bezpečnější a výkonnější. „Podle kapacitních propočtů předpokládáme, že bude blízko své výkonnosti ve výhledovém roce 2030,” uvedla zpracovatelská společnost Udimo v čele s jednatelem Pavlem Roháčem. Vzhledem k dopravnímu uspořádání proto navrhovala křižovatku řízenou světelným signalizačním zařízením, nevyloučila ale jiné řešení. Vedení Jirkova následně hovořilo spíše o okružní křižovatce.

Plány na přeměnu dopravního uzlu jsou v Jirkově zatím v plenkách. Město v těchto dnech vypsalo výběrové řízení na zpracovatele jak architektonické studie, tak i projektu. Podle předpokladu by měly být hotové do roka. Cena nemá překročit 5,2 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Následně má navázat sama přestavba autobusového nádraží i celého prostoru. „Představuji si, že bychom s celou akcí začali příští rok v létě,“ podotkla starostka.

