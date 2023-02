Proč přesně nemůžou mikrojesle zůstat? Je to kvůli hasičským normám, které kvůli požadavkům na bezbariérovost vylučují, aby se dětská skupina provozovala ve třetím nadzemním podlaží. Nepomáhá ani fakt, že je v domě výtah. Nové nároky má také hygiena, údajně se týkají dětských záchodků a sprch.

„Napadlo nás se vyměnit s nájemci v přízemí. Tím bychom mohli službu hlídání zachovat,“ uvedla členka spolku Dagmar Daňková. Samozřejmostí by byla následná rekonstrukce hrazená ze státní dotace. „Sousedé by s výměnou souhlasili, ale město to podpořit nechce. Vyzkoušeli jsme bez úspěchu i jiné nabídky nájmu,“ doplnila s tím, že kvůli zpřísněným pravidlům také neobstály.

Přízemí domu využívá realitní společnost a také projekční a architektonická kancelář. Podle zjištění redakce jsou jejich představitelé ochotni jednat o případné výměně prostor s Archou. Na takové jednání s městem ale dosud nedošlo.

Archa za současného stavu odmítá nové děti, zve také na výprodej hraček a zařízení. Rodiče takový obrat mrzí. „Tohle je opravdu neuvěřitelně smutné,“ vzkázala spolku Lenka Čermáková. „Jak vidím, město tuto službu nepovažuje za důležitou. Raději se člověk nezamýšlí, proč je problém vyměnit prostor. Moc vám děkuji za ta léta, moje malá to tam měla moc ráda a jistě mnoho lidí vaši práci a aktivitu oceňovalo,“ dodala.

Spolek už zaslal městu oficiální výpověď platnou od 1. dubna. „Jinou možnost nemáme,“ je přesvědčená předsedkyně spolku Petra Brožíková. Současně ale žádá o příležitost zúčastnit se jednání rady v pondělí 6. února, kde chce podrobněji popsat situaci a vyjednávat o tom, co bude dál. „Pokud by výměna nebyla možná, Archa by skončila. Spolek bychom ponechali, už bychom ale neprovozovali činnosti,“ dodala předsedkyně.

Město má jiné plány

Vedení města už se ale nechalo slyšet, že má s horním patrem jiné plány. „Rozhodli jsme se, že prostory po Arše využijeme jako nájemní byty, protože jich máme málo a pořadník je plný. Rodiny a mladí lidé nemají kde bydlet,“ přiblížila starostka Dana Havlátková Jurštaková. Podle jejích slov tam kdysi byty měly být, takže postačí jen minimální úpravy. „Zjišťujeme teď, jestli byly prostory kolaudované jako byty, nebo bude potřeba zajistit změnu užívání,“ doplnila.

Zároveň ale upozornila, že město v hledání náhradních prostor pro Archu stále pokračuje, nabídnout by je údajně mohlo v jedné z mateřských školek. Starostka nevyloučila ani variantu, že by se mohla přestěhovat do přízemí. V tom případě by ale současní nájemníci museli souhlasit s tím, že se přemístí do některých náhradních prostor oni.

Archa 777 působí v neziskovém sektoru. Podílí se na komunitním plánování v Jirkově a je členem Sítě pro rodinu ČR. Spolupracuje s Asociací pracovní rehabilitace. Město Jirkov spolek dlouhodobě podporovalo, poskytovalo mu finance a zvýhodněný nájem.