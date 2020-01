Jídlo do domu v Ústeckém kraji frčí. V uspěchané době šetří poslíčci lidem čas

/FOTO/ „Poslíček s pizzou má hlad, oči červené. Je stín, co nakrmí město, jen sebe ne,“ zpívá Martin Palaščák z kapely Houpací koně ve skladbě Déšť. Na písničce z roku 2010 je zajímavé i to, že do ní ústečtí muzikanti vložili úryvek z telefonického rozhovoru s manažerkou restaurace. U té objednával pizzu Picante pro celou smečku hladových hudebníků lídr skupiny Jiří Imlauf.

Dáme jídlo je největší česká služba rozvozu jídla, která spolupracuje s téměř třemi tisíci restaurací ve 170 obcích. | Foto: Dáme jídlo

U lokálních kapel, které dlouho zkoušejí nebo rovnou natáčejí, byla objednávka jídla do zkušebny či studia běžným úkazem už před 10 lety. Že je to stále častější jev, potvrzuje i Palaščák. „Byl jsem před nedávnem ve studiu, kde čtyři dny natáčeli kolegové. Zbylo tam po nich asi 15 krabic od pizzy,“ usmál se hudebník. Vyprávět může zvukař a producent Jan Brambůrek, který má v Ústí nahrávací studio. Objednávka jídla klientům je jeho denním chlebem. „Většinou to jedeme přes Dáme jídlo,“ řekl Brambůrek s tím, že tak aspoň ušetří čas na obvolávání restaurací. Až příliš ostré Z nabídky pizzy v krajské metropoli preferuje tu z Fírovky na Skřivánku. „Docela frčí také řecká kuchyně i indické speciality,“ dodal hudebník. Pálivé pochoutky ale občas kapely dostanou. „Jednu z nich to skolilo tak, že se nemohlo nahrávat,“ ohlédl se Brambůrek. Čeští muzikanti nejsou s chutí na italskou kuchyni výjimkou. Svědčí o tom údaje od Dáme jídlo. „Více než třetina prodaných jídel je z restaurací zaměřených na pizzu,“ potvrdili ve firmě. Lidé si také často objednávají čínu. Pizzu ze sítě partnerských podniků Dáme jídlo v Ústeckém kraji pořídíte v průměru za 150 korun, svíčkovou za 119 korun. Průměrná cena v regionu za menu dovezené firmou činí 136 korun. Za jídlo tu tak i při jeho dovozu až domů zaplatíme skoro nejméně v zemi. Požár ve Vejprtech způsobila manipulace s ohněm. Všechny oběti se udusily Přečíst článek › Ještě v něčem vynikáme, především v krajské metropoli. O obědy si tu voláme v průměru v 11.48 hodin, což je oproti zbytku republiky brzy. Jinde oběd objednávají zpravidla i o deset minut později. Naopak večeře v Ústí chceme skoro nejpozději z ČR, voláme si o ně obvykle minutu před sedmou. Samotní poslíčci si na práci pro Dáme jídlo pochvalují to, že nemusejí nosit tak těžké náklady jako jejich kolegové z e-shopů nebo pošty. Mezi kurýry firmy jsou tak často i ženy. Obě dvě pohlaví ve velkých městech nedají dopustit na malá firemní auta, kterými se dostanou skoro všude. Někteří pražští kurýři v centru metropole doručují jídlo na kole či pěšky. Není výjimkou, že si tak přivydělává i „ajťák“ se slušným platem, který si chůzí či jízdou čistí hlavu a udržuje se fit. Nejlepší je slota Jiní poslíčci na své práci milují moment překvapení. „Nejlepší je, že nikdy předem nevíte, komu jídlo vezete,“ usmál se 22letý Marek. Další si pochvalují flexibilní pracovní dobu. „S manželkou jsme se po rozvodu dohodli na střídavé péči o děti. S mojí bývalou prací to ale nešlo skloubit. Tady jsem pánem svého času a směny si plánuji úplně sám podle toho, jak se mi to nejvíc hodí,“ popsal 33letý Kamil. FOTO: Písníčkářka Radůza vydala album pohádek. Vystoupí v Národním domě Přečíst článek › Největší motivací poslíčků je však finanční ohodnocení. „Nejlepší směny jsou, když venku hodně prší. Lidem se nechce na oběd do restaurace, a tak se zakázky jen hrnou. Za den si tak mohu vydělat ještě víc než obvykle,“ vylíčila 41letá Kateřina z Ústí. Jak vlastně objednávání jídla funguje, prozradil šéf marketingu firmy Břetislav Stromko. „Objednávka probíhá jednoduše přes web nebo mobilní aplikaci. A stejně tak si lze vybrat různé způsoby platby: on-line předem, například platební kartou nebo Twistem, nebo hotově,“ popsal Stromko s tím, že jídlo dovezou poslíčci v průměru do 35 minut. Jídlo v krabici trpí Hlavní nevýhodu jídel, která nám dovezou nebo která si třeba sami přineseme z restaurace, popsal pedagog z oboru gastronomie Ladislav Pertl. „Kvalita jídla při tom trpí,“ řekl učitel z Teplic, který pracuje v Litoměřicích. „Když zavřete do krabičky třeba čerstvě usmažené hranolky, nahoře zkondenzuje pára a kapky stečou do hranolek, které zvlhnou,“ vylíčil pedagog. „Můžete udělat sebelepší jídlo, ale když ho dáte do krabičky, vždycky tam bude voda, která ho naředí,“ dodal. Pertl si pizzu nebo čínu nikdy neobjednával. „Když jdu na jídlo, tak si jdu někam sednout,“ řekl. Připustil ale, že závoz je trend doby. „Lidé jsou dlouho v práci a nemůžou si odskočit na delší dobu,“ připomněl učitel. Na stanicích technických kontrol se stále podvádí. Nejvíce v Ústeckém kraji Přečíst článek ›

