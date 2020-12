FOTO: Do chomutovského Klokánku už přišel Ježíšek. Má dobré srdce

Dvě naložená auta. V jednom hračky a výtvarné potřeby, ve druhém vše co je potřeba na štědrovečerní stůl i rychlé špunty pro dětskou oslavu příchodu Nového roku. Do chomutovského Klokánku jako by už dorazil Ježíšek.

Do chomutovského Klokánku jako by už dorazil Ježíšek | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Veškerý náklad pořídil chomutovský fotograf Jaroslav Noska, který vyhlásil speciální dobročinnou akci. Nafotil vánoční pohlednice Chomutova, přičemž výtěžek z prodeje byl určený právě pro zařízení, které pečuje o ohrožené děti. Dosáhl úctyhodné částky 37 tisíc korun. S těmito penězi se pak spolu s vedoucí chomutovského Klokánku Karin Sobotkovou vypravili v úterý 22. prosince na nákupy. „Trvalo to tři hodiny, přitom oba neradi nakupujeme,“ smála se šéfka Klokánku při vykládání panenek, stavebnic, jídla a dalších věcí. „Chybí nám jen kapr, toho ale koupíme později,“ dodala. Epidemie na štědrosti nic nezměnila. Klokánky v kraji zahrnuli lidé dary Přečíst článek › Nákup obsahoval i co je běžně potřeba, například drogerii, vitamíny pro děti a prací prostředky. Patřil k těm větším darům. Nebyl ale zdaleka jediný, na Klokánek letos myslel celý zástup dárců včetně lidí, kteří zazvonili na dveře, aby tetám předali byť jen jediný šampon nebo balení toaletního papíru. „Všem lidem, kteří nás v této nelehké době podporují ze srdce děkujeme,“ vzkazuje vedoucí Klokánku.