Jelení chraplák i zpěvný hlas. Nejlépe vábí zvěř mladík z Křimova

Křimov, Chomutovsko – Budoucí myslivec se připravoval v lesích. Jelení projevy studoval celé hodiny a dny.

Osmnáctiletý Jiří Bláha z Křimova si vysloužil republikové prvenství ve vábení jelenů.Foto: archiv

Ví, jak zní vítězný ryk jelena po vyhraném souboji, mrmlání při odpočinku i sbíjení laní. Teprve 18letý Jiří Bláha z Křimova na Chomutovsku zná „jelení řeč“ a také ji umí používat. Dokázal to při nedávném juniorském mistrovství ČR ve vábení jelenů o Pohár Řádu svatého Huberta, kde zvítězil.

Budoucímu myslivci se tak splnila jedna z prvních met. „Snil jsem o tom. Když jsem byl loni na mistrovství poprvé, skončil jsem osmý. Táta myslivec řekl, že jsem tomu nedal ráz. Tak jsem si řekl, že když už tam jedu takovou dálku, musím vyhrát,“ zmínil s úsměvem.

Umí mladého i starého jelena

Při mistrovství, které se uskutečnilo v Kuksu, vsadil na umělohmotnou vábničku. „Mám také vábničku z volského rohu, ale tahle věcička mi sedí nejvíc. Hlas je s ní výraznější,“ popsal student Střední lesnické školy ve Žluticích na Karlovarsku. Síla hlasu byla důležitá i proto, že soutěžící ukazovali své dovednosti bez mikrofonu a až v třicetimetrové vzdálenosti od odborných porotců. Jiří předvedl pět projevů: mladého hledajícího jelena, starého jelena, jelena, který stojí u laní, výzvu mladšího jelena ke staršímu a vítězný ryk. Jak porotci usoudili, jeho výkon byl nejlépe využitelný pro lov, předvedený v nejširší škále a také nejpůsobivější.

Zvuky si vábník z Chomutovska před mistrovstvím trénoval přímo v lese, kam ho táta vodil od pěti let. Proto dobře rozpoznává situace a hlasy, kterými jeleni „promlouvají“. „Když je jelen mladý, má zpěvný hlas, starý má nízko položený chraplák,“ podělil se o své poznatky Jiří Bláha. Celé hodiny si je vštěpoval v oboře Nebovazy a v revíru honební společnosti Stráž. „Byla to náročná příprava. Byl jsem jen v lese,“ dodal.

Vábení jelenů je podle organizátora mistrovství velmi zvláštní dovedností. „Důležitá je hlavně pro myslivce - jelenáře. Je to dovednost důležitá, zajímavá a krásná,“ zhodnotil velmistr Řádu svatého Huberta Jan František Votava. „Není mnoho myslivců, kteří by ji ovládali. Pro někoho je to snadné, pro někoho obtížné a pro někoho nemožné. Řekl bych, že velmi souvisí s hudebním sluchem,“ shrnul.

Vábení jelenů se využívá, když chce myslivec vysokou přilákat, aby ji mohl pozorovat, fotografovat či lovit. Juniorské mistrovství České republiky probíhá od roku 2004 v režii Řádu svatého Huberta se sídlem v Kuksu, který chce přispět k rozvoji této nejvíce ctěné myslivecké dovednosti. Účastnit se ho mohou myslivci do 35 let.