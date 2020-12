Jedenáct obcí svazku podalo žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí EU. „Požadavek obcí je pořídit nádobí na akce, které jsou v obcích organizovány buď přímo obcí anebo ve spolupráci s dalšími subjekty,“ vysvětluje svazek. Plastové jednorázové nádobí má nahradit keramika nebo zálohované plastové nádobí na další použití.

V obci Blatno, která se do projektu zapojila, už se nad jednorázovým nádobím smráká dlouho. „Vždycky jsme se snažili chovat zodpovědně, takže jsme mezi sebou sbírali hrníčky, které jsme potom využívali na akcích v kulturním domě nebo i venku,“ říká starostka Iveta Rabasová Houfová. „Bolístkou ale jsou pivo a limonáda, které do hrnků moc čepovat nejdou,“ vysvětluje motivaci obce k zapojení se do projektu. Jednorázové plastové kelímky proto nahradí zálohovatelnými kelímky. V Chomutově se počítá s tím, že město pořídí například hrnky na svařené víno v rámci vánočních trhů. Lidé z regionu si je oblíbili především na saských adventních trzích, kde je využívají už více než desetiletí. „Líbí se mi to a většinou se mnou odjíždí domů. V Chemnitzu mají nejen hrnky, ale také misky s vánočními krušnohorskými motivy,“ popisuje Chomutovanka Monika Levová. „Je to hezký suvenýr, ale zároveň hodně praktická věc, mají dobrý rozměr. A nevadí mytí v myčce. Jsem ráda, že to bude i u nás,“ těší se.

Náklady na projekt se pohybují kolem jednoho a půl milionu, dotace, pokud ji svazek obdrží, by mohla pokrýt 85 procent. Zda svazek dotaci získá bude jasné v roce 2021.

Obce jdou naproti i vyhlíženému zákazu jednorázových plastů v rámci Evropské unie, který Evropský parlament schválil v březnu loňského roku. Plastové brčko, tyčinky do uší nebo polystyrenové obaly by měly zmizet z pultů obchodů v červenci 2021. Jedním z důvodů je enormní zatížení oceánů plasty, které tvoří až osmdesát procent odpadu v nich. „Výrobky, na které se vztahuje návrh směrnice, se na mořském odpadu podílejí až sedmdesáti procenty,“ doplňuje mluvčí Evropského parlamentu Baptiste CHATAIN

Které obce by se mohly zbavit eko zátěže?

Bílence, Blatno, Hora sv. Šebestiána, Chomutov, Kalek, Spořice, Strupčice, Údlice, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec