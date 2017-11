Jedna nová droga týdně. Čechy zaplavují nebezpečné syntetické látky z Číny

Severní Čechy /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - V zemi výrazně přibývá uživatelů, kteří berou „klasické“ drogy. Nicméně alkohol u nás ročně zabije až sedmkrát více lidí, než nelegální substance.

Skrývají se pod nevinnými názvy – na internetu se dají objednat třeba jako „sůl do koupele“. Jsou navíc levné. Pokud ale člověk tyto drogy užije, přivodí mu stavy silnější, než jaké dokáže vyvolat heroin nebo kokain.

Českou republiku stále častěji zaplavují nové syntetické drogy z Východu. „Na trhu přibude každý týden v průměru jedna,“ upozorňuje šéf Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost Alexie Gooddeel.

Většina z látek podle něj pochází z Číny a oblíbené jsou hlavně u mladých lidí od patnácti do čtyřiatřiceti let. Jen v této věkové kategorii je v Česku vyzkoušelo zhruba 1,6 procenta lidí – to je víc než kdekoliv jinde v Evropě. Často po nich sahají i bezdomovci a vězni, kterým zase vyhovuje, že se špatně odhalují.

Smrtící "mocnář"

Nové drogy jsou přitom extrémně nebezpečné. Už po prvním použití mohou způsobit psychózu nebo smrt.

„S některými se skutečně pojí fatální případy předávkování. Například droga zvaná mocnář nedávno zabila v Polsku osmnáct lidí a stovky dalších se jí přiotrávily,“ popsala teprve rok starou událost mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Psychoaktivní látka vyšla na pouhých 130 korun.

Odborníci proto upínají na nové syntetické drogy stále větší pozornost. „Už jen proto, že je lidé často považují za relativně bezpečnou alternativu k zavedeným nelegálním drogám, jako jsou třeba heroin nebo kokain. Opak je pravdou,“ upozorňuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Loni proto přibyla na seznamu nebezpečných hlídaných látek zhruba třicítka nových substancí, které vybrala pracovní skupina složená z odborníků Inspektorátu omamných a psycho-tropních látek a Národní protidrogové centrály.

„V tuto chvíli jsou na této listině necelé dvě stovky záznamů,“ hlásil Vobořil. Další podle něj budou postupně přibývat.

Fetuje se ostošest…

V Česk´republice přibývá i lidí, kteří užívají „klasické“ a osvědčené drogy – například pervitin nebo heroin. Jejich počty nabobtnaly za posledních deset let dokonce o polovinu, tvrdí čerstvá Evropská zpráva o drogách.

Lidí na pervitinu tady žije okolo 34,2 tisíce, rizikových uživatelů heroinu či jiných opiátů odborníci odhadují na 12,7 tisíce.

Skutečnost, že alespoň jednou v životě vyzkoušelo nějakou nelegální drogu, přiznává pět lidí ze sta. Vůbec nejčastěji se Češi oddávají opojení z marihuany – takových je v tuzemsku 18,8 procenta.

…ale umírá se míň než v Evropě

Odborníci ale přišli i s jednou dobrou zprávou: ačkoliv počty narkomanů v Česku neklesají, smrtelných případů předávkování je tu nejméně z celé Evropy.

Podle Goodeela tady zemře kvůli drogám každoročně „jen“ asi čtyřicítka lidí – tedy šest narkomanů na milion obyvatel. Ve Španělsku nebo Chorvatsku je to dvojnásobek, Skandinávci nebo Estonci napočítali patnáctkrát víc případů.

„Počet úmrtí kvůli nelegálním drogám je u nás až sedmkrát nižší než u alkoholu,“ potvrdil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Česko si vede dobře i v počtu nakažených virem HIV nebo žloutenkou typu C – tedy nemocech typických pro narkomany.

„Počty se nám podařilo snížit díky tomu, že máme fungující programy na výměnu injekčních stříkaček,“ řekl Vobořil. Jen předloni se jich mezi narkomany dostalo téměř 6,5 milionu.