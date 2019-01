Chomutovsko - Doba odstávek dodávek tepla a teplé vody je v plném proudu. Po Kadani musí vydržet několik dní bez teplé vody obyvatelé sídlišť v Jirkově a Chomutově.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

V Jirkově a části Chomutova teplá voda nepoteče od středy 20. do pondělí 25. července. Na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná začíná odstávka o den později a to od 21. do 26. července.

„Čekají nás klasické revize a údržbové práce, případně výměny dosluhujících armatur. V Chomutově máme navíc tři místa, kde je zapotřebí vyměnit i části potrubí," říká František Pracný, manažer ČEZ Teplárenské z provozní jednotky Chomutov.

V Kadani mají odstávku horkovodu již za sebou. Uskutečnila se ve dnech 2. - 15. července.

V Klášterci nad Ohří lidi naopak "čas otužování" teprve čeká. Bude trvat pět dní, a to od 15. do 19 srpna. "Během této doby vyměníme také část potrubí „čtyřstovkového" napáječe poničeného nedávnou havárií autobusu s osobním vozidlem na takzvané Kadaňské křižovatce," dodal Pracný. Tehdy totiž bylo opraveno jen provizorně navařenou speciální záplatou. "Naštěstí se oteplilo, takže jsme tento napáječ nemuseli použít a k dodávkám tepelné energie pro pět tisíc domácností ve městě stačily dvě menší hned po nehodě řádně opravené potrubní větve."

Generálku parovodů a horkovodů z Elektrárny Prunéřov pro lokalitu Chomutov a Jirkov provádí ČEZ.