Kadaň - Lidé ji využijí při cestách do práce i pro výlety na kole.

Cyklostezka, která má spojit Kadaň a Chomutov, a to aniž by se cyklisté dostali do blízkosti frekventované „třináctky", začne vznikat už letos. Kadaň požádala spolu s dalšími čtyřmi obcemi o dotaci a uspěla.



„Jsme rádi, že to vyšlo, to jsem nečekal. Převis žádostí byl totiž 367 procent," nadšeně okomentoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Cyklostezka by měla být hlavně alternativní cestou do práce, teprve ve druhé řadě poslouží pro turisty, což je nejspíš důvod, proč jsme uspěli v tak velké konkurenci," míní.

Cyklostezka má navázat na hotovou část za prunéřovskou elektrárnou a pokračovat přes Místo a Málkov do Černovic, odkud už se cyklisté mohou pohodlně dostat dál do Chomutova.



Zhruba desetikilometrový úsek povede nad hranou šachty, která je dosypaná, a bude kopírovat trasu „třináctky". Cyklisté ale na silnici přes lesík neuvidí. Při budování části stezky se využije stará cesta do zaniklého Ahníkova, jinak bude zcela nová.



Projekt na cyklostezku zpracovaly Severočeské doly, protože povede povětšinou na jejich území. Celkové náklady dosáhnou 42 milionů a dotace pokryje 27 milionů. O zbytek nákladů se podělí Kadaň a obce Místo, Málkov, Černovice a Spořice poměrem podle toho, jak velkou část cyklostezky budou mít na svém území. Největší díl připadá na Málkov, jehož katastrem povede takřka polovina trasy.

„Předpokládám, že na nás vyjdou tři miliony korun. To dáme dohromady, půjčku si na ně brát nebudeme," spočítal si starosta obce Josef Egermann. „Je to krásné, že se nám podařilo získat tak vysokou dotaci, mám z toho radost. Sám na kole nejezdím, ale je to důležitá věc a prospěšná pro mladé rodiny s dětmi, takže jí fandím," doplnil.



Jediný háček je v tom, že má má stavba podle podmínek čerpání dotace nejen začít, ale také skončit ještě letos. Jak se vyjádřil starosta Kadaně, takový termín nelze se vší zodpovědností stihnout, proto spolek obcí zažádá o prodloužení termínu do roku 2018. V nejbližší době také vypíše výběrové řízení na zhotovitele.



O dotační podporu pro cyklostezky žádají i obce Spořice, Březno a Droužkovice. Pokud uspějí, bylo by možné cyklostezku zokruhovat kolem šachty. Z cyklostezky, která vznikne podél „třináctky" se jednou sportovci a rodiny dostanou ještě dál, než jen do Chomutova. Pokračovat by mohli na Strupčice a poté na Most.