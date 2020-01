Pro děti čiré potěšení, pro rodiče starost, kam s dětmi. Za necelý měsíc je tu další prázdninové volno, proto je sháňka po místech v příměstských táborech.

„Rodiče nám volali i mezi svátky, takže místa byla do konce roku rozebraná,“ popsala stav věcí ředitelka jirkovského Domu dětí a mládeže Paraplíčko Alexandra Zdeňková. „Kvůli velkému zájmu jsme ale místa navýšili na dvojnásobek,“ přidala dobrou zprávu. Nově jich nabízí třicet, rezervovaných je osmnáct.

Na táboře budou děti objevovat taje přírody prostřednictvím sférického kina, které zajistí výjimečný zážitek díky pohledu v 360 stupních. „Stoprocentně zajdeme také do lezecké arény, kde se naučí lézt na skále, a rádi bychom zašli do mosteckého planetária,“ vyjmenovala, co bude náplní, pedagožka volného času Eva Štěničková.

Další parta dětí má s jirkovským Paraplíčkem vyrážet na lyže do Skiareálu Pyšná. Je to poprvé po řadě let. „Udělaly jsme si s kolegyní lyžařský kurz, aby se mohly tábory na lyžích obnovit. Otázkou je, jestli bude sníh,“ strachuje se učitelka Ivana Bartáková. Pro tento případ je tu ale náhradní verze s návštěvami atrakcí v okolí. Místa na tomto táboře už jsou rozebraná.

Pryč je také všech 21 míst v příměstském táboře chomutovského Domečku, který zabaví děti v trampolínové aréně a laser game, a stejně tak i lyžařský výjezd do zahraničí pořádaný kadaňským Šuplíkem. Místa v obou případech zmizela už v prosinci.

Děti upečou chléb

Na konci týdne zveřejní svou nabídku ještě chomutovský zoopark. „Tentokrát zapojíme i skanzen Stará Ves se dvěma výukovými programy. Jedním je Cesta chleba, kdy si děti umelou žito, připraví si kvásek, zadělají těsto a nakonec upečou chléb,“ nastínila Pavlína Ungrová z pořádajícího Ekocentra.

„Další je zpracování lnu v duchu pohádky Krteček a kalhotky. Postupovat budou podobně jako v ní, len nalámou, namočí, učešou a smotají provázek, ze kterého je možné utkat kousek látky,“ doplnila.

Místa v jarních příměstských táborech nejčastěji vyhledávají rodiče nejmenších školáků, kteří musí do práce a děti doma nemohou nechat osamocené.

„Náš kluk je v první třídě, takže je to poprvé, co se pro něj hledáme 'příměsťák'. Bohužel mě ale nenapadlo, že místa v Domečku na začátku ledna nebudou,“ zmínila Lea Kochlöflová z Chomutova. „Ještě zkusíme zoopark, a jestli nevyjde ani ten, padne na prázdniny část mojí a mužovy dovolené,“ dodala.

Příměstské tábory jsou ve většině případů otevřené od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a platba se pohybuje v úrovni 1 700 – 1 800 korun. Jarní prázdniny na Chomutovsku potrvají od 3. do 7. února.