Leden

Požár ve Vejprtech zmařil devět životů

Jedním z nejtragičtějších požárů v historii České republiky byl ten, který se udál začátkem letošního roku ve Vejprtech. Živel 19. ledna zpustošil domov pro muže s mentálním postižením známý jako Kavkaz. Zahynulo při něm osm lidí, devátý zemřel později v nemocnici. O tragickém požáru informovala zahraniční média včetně britské BBC, amerického The New York Times nebo arabské Al Jazeery. Policie později označila za pravděpodobnou příčinu požáru manipulaci s otevřeným ohněm, oficiálně ale vyšetřování dosud neukončila. Městská správa sociálních služeb Vejprty preventivně předala tři klienty do psychiatrického zařízení, protože je s ohledem na jejich fascinaci ohněm a chování při požáru vnímá jako podezřelé. Kavkaz je zrekonstruovaný a klienti jsou zpět, s dozvuky tragédie se ale Vejprty stále potýkají.

Chomutov bude opatrovat vodu

Chomutov vytvořil plán, který mu pomůže s ochranou klimatu. Město obemkne zelený prstenec od Pražských polí po Údlické doubí.

V Kadani dokončili obnovu další části hradeb

Nejfotogeničtější část parkánů doplnila kolonáda. Vylepšit se má i nádvoří před obřadní síní, kudy se na hradby vstupuje. Zároveň se město pustilo do přípravy obnovy dalších dvou úseků hradeb.