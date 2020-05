Vysoký obránce Jakub Štochl na sebe upozornil více až v minulém ročníku, kdy v nově vytvořeném kádru Pirátů získal stabilní místo v sestavě a podával nadějné výkony. Hlavně díky nim ho oslovil kladenský sportovní manažer David Čermák a mladý obránce jeho nabídku hrát za Rytíře přijal. Štochl se tak z Chomutova stěhuje za další kariérou na Kladno.

„V dubnu mi volal pan Čermák s nabídkou šance na Kladně a já byl vzhledem k situaci v Chomutově rozhodnut,“ říká jasně Jakub Štochl.

Jakube, přicházíte z Chomutova, kde jste strávil několik posledních let. Ale pocházíte z Ústí, že? Proč jste měnil adresu už v mládeži?

Ano v Chomutově jsem strávil posledních pět sezón a změnil jsem adresu, jelikož v Ústí už bohužel nebyla extraliga staršího dorostu a Chomutov byl Ústí nejblíž. Do Ústí jsem se pak vrátil a poprvé jsem zde okusil Chance ligu dospělých, tedy druhou nejvyšší hokejovou soutěž.

Jak jste se dostal do Kladna? Vědělo o vašich výkonech, jednali jste déle, nebo se vše seběhlo až poté, co Piráti naznačili své velké finanční problémy?

O zájmu Kladna jsem se dozvěděl někdy v únoru letošního ročníku. V té době byla ve hře ještě extraliga. Nicméně v dubnu mi volal pan Čermák s nabídkou šance na Kladně a já byl vzhledem k situaci v Chomutově rozhodnut.

Jakub Štochl



Narozen: 13. května 2000 v Ústí nad Labem

Kluby: Slovan Ústí n/L, Chomutov, Kladno.

V poslední sezoně za Chomutov v padesáti zápasech nasbíral 9 kanadských bodů za dvě branky a sedm asistencí. V hodnocení +/- se dostal na číslo 6.

Úspěchy: 2. místo MČR krajů, semifinále extraligy st. dorostu (4. místo letos s Chomutovem).

Vy jste si vyzkoušel i extraligu, před rokem ještě za Chomutov při jeho krizi s názvem salmonela. Jaká byla premiéra, byl jste sám se sebou spokojen?

Na salmonelovou krizi asi opravdu nikdy nezapomenu, hráli jsme tenkrát náročných sedm zápasů v devíti dnech. Bylo to super, nastoupili jsme snad celá juniorka a vyhráli jsme proti Varům, celá Rocknet arena nám pak tleskala ve stoje, byl to krásný pocit. Asi by se dalo říct, že jsem se sebou byl spokojený, i když samozřejmě jsem měl a stále mám na čem pracovat.

A komu jste tehdy fandil v baráži se asi nemám ptát…

Ale určitě se zeptejte, Chomutovu a Kladnu přece (smích).

Pro vás možná nebylo špatné, že Piráti sestoupili. V první lize jste hráli dobře a vy jste v devatenácti ukazoval nadějný potenciál.

Dalo by se říct, že mi sestup dal šanci dostat se do dospělého hokeje. Vskutku jsme měli skvělý tým, bohužel jsme museli skončit předčasně. Děkuji, protože tato sezona byla opravdu skvělou i pro mě a to díky mým spoluhráčům, kteří mi dodali potřebnou důvěru, doufám, že tento potenciál se mi na Kladně podaří rozvést.

Uplynulou sezonu jste také nastupoval vedle švédského zadáka Viktora Langa a museli jste komunikovat anglicky. Takže by vám nevadilo, kdybyste dostal šanci třeba vedle nějakého Kanaďana, které by rád Jaromír Jágr do mužstva přivedl?

S Viktorem jsme si vytvořili takřka bratrský vztah, strašně mi herně pomohl. A co se týče Kanaďanů, nevadilo by mi to, ba naopak, byl bych rád. Kdybych měl za parťáka zkušeného Kanaďana, dá se od nich hodně naučit a jsou to skvělí týpci.

Po kom jste tak vysoký, 195 cm je opravdu dost…

Děda z maminčiny strany pronesl větu: „Zvýším náš rod!“ – sám má totiž asi 170 centimetrů. A jak řekl, tak udělal, strýc má 193 cm a já 195. Jinak nikdo tak vysoký u nás není (smích).

Znáte v Kladně některé hráče, pomáhal vám s výběrem třeba Ivan Huml, Kladeňák a dnes manažer Pirátů?

S Ivanem jsme spolu byli hodně v kontaktu, pomáhal mi i vybrat byt a ptal jsem se ho, kudy se vlastně chodí do kabiny. Jinak jsem žádného hráče osobně neznal, takže jsem rád, že přišel Tomáš Pitule, se kterým jsme hráli v Chomutově.

Prý studujete práva v Plzni, takže co je vaším hlavním cílem – profesní kariéra nebo teď vládne hokej?

Ano, zatím úspěšně válčím v prvním ročníku. U mě osobně vládne hokej, ale kdybyste se zeptal zbytku rodiny, tak asi souhlasit nebudou. Každopádně bych rád práva dokončil, přece jen hokejová kariéra netrvá u každého tak dlouho jako u pana Jágra a stát se může cokoliv.

S opatřeními kvůli koronaviru a omezeným počtem hráčů je asi příprava na novou sezonu dost zvláštní, že? Jak to vnímáte vy?

Opravdu nesnáším roušky! Nedá se v tom dýchat! (směje se). Líbilo se mi, že jsme ze začátku trénovali venku na vzduchu a v přírodě na Sletišti. Teď už můžeme být v posilovně, ale nesmíme do sprch, což je celkem nepříjemné.

Dojíždíte, nebo bydlíte v Kladně?

Sehnal jsem si zde byt, ale stejně jsem každou středu a na víkend doma v „Mama“ hotelu.

Jaké jsou vůbec vaše hokejové mety, kam se koukáte?

Koukám se co nejvýš, na druhou stranu stojím nohama pevně na zemi, uvidíme, kam mě kariéra zavede.

Nedávno vám bylo 20 let, jak jste oslavil kulatiny?

Chtěl jsem uspořádat party s kamarády, bohužel to asi budu muset přeložit na příští rok. Ale rodinnou oslavu jsme nevynechali.

Když se nemusíte věnovat hokeji, tak jak rád relaxujete?

Moje záliby jsou kromě hokeje například myslivost, chodím chytat ryby, mám rád přírodu a auta. Když bych měl sáhnout po hezké muzice, tak si poslechnu například Eda Sheerana, Queen, Imagine Dragons nebo Eminema. Relaxovat se dá i u super filmů, u mě vítězí Pár prstenů, Hra o trůny a Kmotr.

Co vám udělá radost, když se vám objeví na talíři? Jste gurmán nebo sníte, co vám přijde pod ruku?

Jsem steakovej, takže mám rád pořádný kus masa nebo nepohrdnu ani lasagnemi. A také jsem dost na sladké. K pití, když mohu, tak si dopřeji cider.