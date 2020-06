Mladík z Chomutova Jakub Eršil se věnuje natáčení pomocí dronů. Dech beroucí záběry z české i zahraniční přírody publikuje na kanále Youtube. Jeho cesta začala natáčením na mobilní telefon, nyní se věnuje natáčení skrze sportovní digitální Full HD kamery GoPro. Ty jsou tak malé, že se vejdou doslova do každé kapsy. I přes svou velikost ale dokáží divy. „Mé natáčení bylo stále stejné. Ze země, jen z různých úhlů. Tak jsem se rozhodl ho oživit. A koupil jsem dron,“ přiznal v rozhovoru.

Kdy vás napadlo, že se bude věnovat kamerování?

První myšlenku jsem měl v roce 2013, kdy se ke mně dostalo právě video z minikamerky. Nejlepší sportovci světa s dalšími talentovanými lidmi ukazují krátkými střihy, co umí. V září 2014 GoPro vyhodilo na svůj YouTube kanál nové záběry.

Jakub Eršil



Pokud si chcete dopřát výjimečný vizuální zážitek, videa Jakuba Eršila najdete volně dostupná na YouTube pod jeho jménem. Určitě nezapomeňte video okomentovat. Právě kritické komentáře pomáhají podle Jakuba jeho natáčení nejvíce. Na sociální síti Instagram můžete fotky sledovat na profilu pod přezdívkou jakub_ersil.

A byl jste okouzlený.

Klip byl natočený tak perfektně, že jsem se do něj ihned zamiloval. Zkrátka jsem věděl, že to bude můj volnočasový koníček. Video samotné jsem bral jako výzvu. Dokázal bych také něco takového? Sám jsem v té době zkoušel videa natáčet na mobil a pak stříhat.

A to byl poslední impuls k nákupu kamery?

Věděl jsem, že něco tak malého a výkonného je něco pro mě a řekl si, že až budu mít peníze, tak si ji koupím. Jako student jsem si tuto kameru nemohl dovolit a jelikož byla mamka samoživitelka, tak mi bylo trapné ji o peníze žádat. Musel jsem šetřit.

První video se na kanále Youtube objevilo v roce 2017. Předcházela tomu ale roční příprava.

Ano. Rozhodl jsem se, že budu natáčet celý předchozí rok a pak vždy vydám jedno video, které bude stejně tak dynamické a pěkně sestříhané, jako video, které mě motivovalo do toho jít.

Jste se svojí prvotinou spokojený?

Teď, když na to koukám zpětně, tak bych to video sestříhal úplně jinak. Každopádně každý nějak začínal a video, které se mi teď třeba nelíbí ve střihu, je super, protože mi připomíná kamarády a místa, na kterých jsem v roce 2016 trávil čas.

Což platí i dál.

Proto si vždycky jen tak ze srandy říkám v duchu, že i kdybych s tím nikdy nic nevydělal, tak až budu starý a nebudu si už toho tolik pamatovat, budu mít sakra dlouhý film o tom, jak jsem cestoval a vzpomenu si na všechny ty chvíle přáteli ať už u ohně, nebo někde na dovolené. Věřím, že mi to vyvolá úsměv na tváři.

Co všechno obsahuje výbava kameramana?

Investic je dost. Od programu na stříhání videí, pak jsem koupil různé nástavce, jako je třeba hrudní nástavec na kameru, různé lepíky, a dokonce i AER raketu. Ta funguje na bázi „hoď kameru do vzduchu, ona někam dopadne.

Kdy vás napadlo natáčení obohatit o pohled z ptačí perspektivy a koupit dron?

Mé natáčení bylo stále stejné. Ze země, jen z různých úhlů. Tak jsem se rozhodl ho oživit. A koupil jsem dron. Na internetu jsem trávil hodiny při vybírání toho nejvhodnějšího na základě různých kritérií – výdrž baterie, dolet a samozřejmě cena. Nesmím také opomenout studium pravidel pilotování, abych nikoho neohrozil a neporušoval právní předpisy.

Je těžké dron ovládat?

Je nutné vědět, jakou páčku otočit v případě potřebného záběru a jestli má vůbec cenu vzlétnout při ''horším'' počasí. Představit si, co by mohlo být z ptačí perspektivy zajímavé. Když přijdu domů a dané záběry přetáhnu do počítače, tak se těším, až se spustí. Při sledování svých videí si připadám jako pilot letadla, který může letět kam chce a cítím maximální svobodu. Je to vášeň.

Kde jste s dronem učil létat?

Dron jsem koupil měsíc před odletem do Řecka, na Krétu. Tady jsem pracoval a ve volných chvílích se toulal, jezdil po ostrově a natáčel. Během tří měsíců jsem ostrov procestoval celý. A všude byla nádherná příroda.Kréta sama o sobě má nádherné pláže, mě ale zaujala pláž Spilies se skalním převisem nad mořem. Pro představu ten převis vypadal jako Pravčická brána s tím rozdílem, že dole bylo moře.

Ideální trasa pro dron?

Přesně tak. Chtěl jsem daný převis podletět a vyletět na druhé straně. Ten den bylo větrno a dron se v půli podletu zasekl z důvodu ztráty signálu. I přes zapnutí sportovního módu, díky čemuž jsem získal ztracený signál, dron naboural do skály a „utopil se“. Nedošlo mi totiž, že při aktivaci tohoto módu automaticky deaktivuji detekci překážek, kvůli čemuž právě do té skály naboural. Dnes se dron nachází někde na dně Krétského moře.

Naštěstí to nebyl poslední pokus.

Drahá chyba, ale nezabránila mi pokračovat v tom, co mě baví. Po návratu do Česka jsem po příletu koupil ten samý dron.

Jaké výzvy vás čekají do budoucna, chystáte se zase do zahraničí?

Letos jsem plánoval odletět na letní sezónu na Island, kde jsem měl za lubem natočit další video z cestování. Z důvodu řádící pandemie zůstávám prozatím v Česku. A jsem rád. Budu se totiž toulat krásnými krušnohorskými lesy a hledat zajímavá místa v Ústeckém kraji, kterých je nespočet.