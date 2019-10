Rodiče svým potomkům usnadňují život do té míry, že ti často nevědí, jak přišít knoflík, usmažit si palačinku nebo si vyrobit jednoduchou hračku. Řemesla i běžné činnosti, které předešlé generace v útlém věku zvládaly, si ale děti osahají v jirkovské galerii.

„Všimli jsme si, že děti neumějí uvařit jednoduchá jídla. Vaření se podle nich rovná zalití čajového sáčku horkou vodou a upečení pizzy, kterou vytáhly z igelitového obalu. Nevědí také, jak se vyměňuje žárovka. Rodiče je k tomu nepustí,“ míní Hana Zvalová z Mlýnského spolku, který má galerii ve správě. „Proto jsme na volné dny na konci října připravili pro děti od osmi do patnácti let řemesla, která by je mohla bavit,“ dodala.

Půjde o odborně a navíc zábavně vedené jednodenní kurzy. V truhlářském se seznámí s nástroji, postupy i tradičními krušnohorskými hračkami. Jednu takovou si dokonce vyrobí. „Dostanou polotovar ze soustruženého dřeva, který si sami navrtají, sešroubují, namalují a odnesou domů,“ prozradila galeristka. „Budou si moct sáhnout na různé druhy dřeva, aby rozeznaly smrkové od dubového, a zkoušet si nástroje na kusu dřeva,“ dodala.

V kurzu vaření se zase dozvědí něco ze základů stravování a naučí se pár receptů, které vycházejí z poctivého kuchařského umění.

„Budeme vařit knedlíky nebo péct domácí chléb. Dáme dětem také tip na palačinky na pět způsobů, aby si uvědomily, že když se naučí základ, mohou ho využít různě,“ uvedla Zvalová. Současně se také s pomocí experimentu naučí něco o chemii v potravinách. Například filtrací Coca-Coly. „To aby děti viděly, co pijí a uvažovaly o tom,“ doplnila.

Vyrobí baťůžek nebo polštář

Kurz šití povede švadlena Irena Lavičková, se kterou se malí kurzisté naučí, jak si udělat návrh, střih, zacházení se šicím strojem a rovnou si také ušijí jednoduchý výrobek. „Uvažujeme nad batůžkem nebo polštářem,“ předeslala švadlena. „Musí to být jednoduché, aby to děti daly dohromady za jeden den a mohly si to rovnou odnést,“ podotkla.

Kurz pro malé elektrikáře bude z velké části postavený na bezpečnosti práce. Děti se ale také dozvědí, jak se elektrická energie vyrábí, a to i nestandardně. „Jde to i z kostky cukru nebo citrónu,“ prozradila Zvalová. Po experimentální části si děti vyrobí vlastní svítidlo. „Už jsme něco podobného zkoušeli na příměstském táboře a děti radostí svítily více než ty lampičky,“ uzavřela s úsměvem galeristka.

Projekt se nazývá Aby řemesla nebolela a má podporu Ústeckého kraje. Kurzy se budou odehrávat od neděle 27. října do úterý 29. října vždy od 10 do 15 hodin. Na první den připadne práce se dřevem, v pondělí se dostanou ke slovu kuchaři a elektrikáři a nakonec ti, kteří se chtějí naučit šít. Cena každého z kurzů je 200 korun.