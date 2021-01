Zdroj: DeníkStatus města má přesto, že v něm žije necelých šest set obyvatel. Od roku 2003 má městskou památkovou zónu. Mašťov byl několikrát oceněný v krajské soutěži Vesnice roku.

Jak se obyvatelům Mašťova v obci žije?

Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováJiří Gatial, 56 let

V Mašťově se mi líbí, je tady klid a krásná příroda. Je tady i krám, že se nemusí nikam dojíždět.























Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováIveta Kothánková, 32 let

Na Mašťově se mi líbí hlavně to, že je tu velký klid. Nejezdí tudy tolik aut a řidiči se nechovají jako blázni na rozdíl od města. Děti si tu můžou hrát, aniž by se člověk bál, že se jim něco stane. Akorát když napadne sníh a potřebujete někam jet, tak jak je za Mašťovem silnice do kopce, stává se, že ho nevyjedu a zapadnu.









Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováJan Rác, 46

Výborně se mi tady žije, nestěžuju si. Bydlím tu sedm let. Lidi jsou tu k nám chovají lépe, než když jsme žili ve městě. Dlouho jsme bydleli v Anglii, tam jsme si našetřili, koupili si tady byt a je nám dobře. Práci jsme dostali. Jen bych dal do pořádku domy tady v památkové zóně, když se dívám na fasády, je tu hodně co udělat.









Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováOlga Kieslingová, 62 let

V životě bych odsud neodešla, to vám řeknu. Bydlela jsem na třech místech, ale toto je nejkrásnější: okolí, příroda, řekla bych, že i obchody tady jsou v pořádku, máme poštu, školičku, školu. Sice tam chodí dětiček pomálu, ale jsou a nemusí nikam dojíždět. Jsme tady taková parta, která dělá akce, napečeme buchty, pořádáme dětské dny a další. Snažíme se dělat věci pro děti, i když každý se nezapojuje, někdo jen kouká za oknem.