V pátek pokračuje v tištěném Chomutovském deníku seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Chomutovska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V dalším díle našeho historického seriálu se vrátíme do roku 1945. Do Jirkova zavítala vládní delegace, která se zúčastnila průvodu k manifestaci, která se stala proklamací potvrzení česko-německého pohraničí jako součásti obnoveného Československa. Manifestace se 9. srpna účastnil ministr národní obrany Ludvík Svoboda, místopředseda vlády Klement Gottwald a tehdejší předseda vlády Zdeněk Fierlinger. Podle dobových záznamů byla trojice především zvědavá na to, jak pokračuje osidlování pohraničí, ze kterého bylo vyhnáno německé obyvatelstvo. Z Jirkova měli odjíždět spokojení. V tomto roce se uskutečnila ještě jedna větší manifestace, 25. října 1945 ji svolali komunisté na podporu znárodňovacích dekretů, které o den dříve podepsal prezident republiky Eduard Beneš.

