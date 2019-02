Chomutovsko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 8. února.

V dalším díle našeho seriálu se podíváme do historie obce Březno a zaniklých Bran. | Foto: SoKa Chomutov

V pátek pokračuje v tištěném Chomutovském deníku seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Chomutovska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Prohlédněte svá alba Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu chomutovsky@denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.