V seriálu Jak jsme žili na Chomutovsku přinášíme archivní snímky z obcí Chomutovska, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V dnešním díle se podíváme do obce Boleboř a její součásti Svahové. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352. Od počátku 16. století patřila obec k chomutovskému panství, kde zůstala až do roku 1605. kdy byl rozprodán majetek zabavený Jiřímu Popelovi z Lobkovic. Až do první poloviny 20. století žila Boleboř životem typickým pro krušnohorskou obec. Obyvatelstvo se živilo lesnictvím, poblíž obce byla dokonce parní pila. Zpracovával se tu len a fungoval tu i kamenolom na štěrk. Většina obyvatelstva tvořili Němci, kteří museli Boleboř v roce 1945 opustit.

Významnou stavbou obce byl kostel sv. Mikuláše. Původně gotická stavba z poloviny 14 století získala mezi lety 1725–1729 barokní podobu. Kostel spolu s farou a dalšími dvanácti domy dne 27. října 1947 vyhořel. Zbytek stavby byl stržen o dvanáct let později. Od roku 1993 je na jeho místě umístěná stavba s volně stojící zvonicí.

Připravil: Roman Skalický

Foto: sbírka Michala Malíka

Příště si připomeneme další historická sídla.

