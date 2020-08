Při projednání bude i veřejnost, která si mohla rezervovat místa elektronicky. Do rána je rozebrala

Bývalé městské lázně v Chomutově | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Jedním z nejžhavějších a nejdiskutovanějších témat jsou v Chomutově bývalé lázně. Pozornost přitahují celých osm let, co jsou zavřené. Stále není jasné, jestli budou zbourané, nebo najdou jiné využití, případně jaké. Více světla může do situace vnést představení vizionářské studie obnovy lázní, kterou vypracovali pražští architekti. Uskuteční se v pátek 4. září přímo na dně bazénu a za účasti zastupitelů, novinářů i veřejnosti.