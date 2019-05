Chomutov /ROZHOVOR/ - Rozhovor s Ivou Ejim, manažerkou prevence kriminality Městské policie Chomutov, která historicky poprvé rozjela kurzy sebeobrany pro ženy a seniory.

Manažerka prevence kriminality Iva Ejim. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Místnost vystlaná žíněnkami a po obvodu pětice žen, která si potřebuje vrýt do paměti, co dělat v nebezpečných situacích. Jsou to revizorky a pracovnice z úřadu práce, takže nezřídka narážejí na problémová individua. Nejen pro ně, ale i pro ženy a seniory z řad veřejnosti připravili chomutovští strážníci sérii kurzů sebeobrany přímo na služebně v Dřínovské ulici. První část začala v dubnu a potrvá do června a lidé se mohou přihlašovat i do lekcí, které budou probíhat od září do listopadu. Jsou na míru potřebám a zdarma.