Příběh úspěchu

Kdo si oblíbil značkové brýle Gucci, Ray-Ban nebo Rodenstock, zřejmě uvítal zprávu, že na Chomutovsko přichází známý dodavatel optiky společnost Fielmann. Ta má v Německu už padesátiletou tradici. Brýle chce napříště vyrábět v průmyslovém Garbe Parku Chomutov, který leží mezi nemocnicí a Spořicemi. Do nového závodu investuje více než 2,4 miliardy korun. Výrobu chce rozjet v prvním pololetí, přičemž počítá s náborem zhruba pěti set pracovníků. Vedení města si od příchodu nového výrobce mnohé slibuje. "Jsme pevně přesvědčeni, že Fielmann a Chomutov společně napíší velký příběh úspěchu,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Rozpočtem Kadaně proteče rekordních 621 milionů, chystá se mohutně investovat

Jízda za 823 milionů

Klidnější život by mohla do Otvic vnést nejnovější investice Ústeckého kraje, která je současně i jednou z největších za celou dobu jeho existence. Jedná se o nově otevřený obchvat Chomutova. Ten vede od sídliště Zadní Vinohrady a před Otvicemi se stáčí směrem k dopravnímu podniku naproti sídlišti Kamenná. V obci už jsou připravené zákazové značky pro nákladní auta, ještě je na řidičích osobních aut, aby se naučili jezdit novou cestou, pokud nemíří přímo do Otvic. Nová silnice je dlouhá 3,7 kilometrů a patří k ní estakáda a řada dalších doprovodných staveb. Kraj stála 823 milionů. "Byla to pestrá stavba, čemuž odpovídá i cena,” shrnul za všechny dodavatelské firmy ředitel krajského střediska Eurovie CS Karel Nápravník.

Rozvoj Kamencového jezera

Největší investice, která pochází čistě z rozpočtu Chomutova, se týká Kamencového jezera. Respektive jeho vstupů, které mají být zvelebené pro návštěvníky. V ulici Přemyslova roste Kamencové náměstí s infocentrem, fontánou, městskou pláží a parkovištěm, aby bylo připravené před novou koupací sezónou. V Mostecké ulici vzniká nový vjezd pro kempaře a rozšiřuje se i parkoviště u vodního Aquasvěta. Obě akce se řídí návrhy architektů. Město je vysoutěžilo za 106 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Vězení jako ve Skandinávii

Norské vězeňství je zaměřené na nápravu, nikoli trest. V celách to vypadá skoro lépe než bydlení obyčejných lidí. Převládá proto názor, že je pro těžké zločince, jako je třeba masový vrah Breivik, spíše nezaslouženým luxusem. Severskému standardu se přiblížila i Věznice Všehrdy, kde stát upřel pozornost na mladé odsouzence, na jejichž nápravě chce intenzivně pracovat. V areálu s žiletkovým plotem tak byla za 59 milionů korun přestavěná stará vězeňská ubytovna. Kromě toho, že voní novotou, nabízí více místa a ložnice pro dva s vlastní oddělenou toaletou, dále společnou kuchyňku, prádelnu, tělocvičnu, kulturní místnost s televizí a stolním fotbálkem. Mladí, kteří sekají dobrotu a brzy jim vyprší trest, dokonce obývají ložnici s pohodlnější postelí a "svou” televizí.