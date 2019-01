Chomutov - Začne se na místě bývalého zimního stadionu konečně stavět? Na jaře má investor předložit vizualizace a termín.

Původní vizualizace Intersparu v Chomutově. | Foto: Vizualizace: Sings

Tři roky a pořád nic. Na Lipské ulici už měl dávno stát obchodní dům, ale je tam jen plot a hlína. Kde je slibovaný Interspar? Město se v prosinci sešlo s investorem a primátor Jan Mareš novinářům prozradil výsledek jednání.

Vzhledem k vývoji na trhu prý investor své plány přepracoval. „Market bude menší, bez podzemního parkování. Menší budou i prodejní plochy pro nájemce," uvedl primátor. Sama firma informace neposkytuje.

Je to už podruhé, co Interspar zmenšuje své původní plány. Podle Mareše by díky tomu mělo přibýt zeleně ve směru od marketu k Chomutovce.

Poprvé také zaznělo, že součástí obchodního areálu bude fastfood, konkrétně McDonald. Původně prý měl být součástí hlavní budovy, nyní je projektovaný zvlášť. Také je možné, že stavba bude probíhat po etapách.

Jenže úpravy projektů a sliby to už tu bylo několikrát. Začne se opravdu stavět? Firma si má do konce ledna zrevidovat veškerá povolení ke stavbě. „V průběhu jara by měl investor poslat vizualizace stavby a také oznámit, kdy začne stavět," dodal primátor.

Vizualizace centra se sice zpočátku objevily, ale projekt už dnes doznal několika změn. Chomutov prodal pozemky v centru města i se starým zimním stadionem v roce 2010 právě společnosti Spar za 160 milionů korun. Po dostavbě nového stadionu v areálu na Zadních Vinohradech firma v roce 2011 starý hokejový stánek srovnala se zemí. K výstavbě plánovaného obchodního centra ale dosud nedošlo. Spar dokonce kvůli krizi zvažoval, jestli vůbec bude další markety v České republice stavět.

Loni na jaře donutilo město investora alespoň k tomu, aby pozemek oplotil a zabránil tomu, aby se z plochy prášilo.