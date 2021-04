„Profil @discover_kadan je na velmi vysoké úrovni po všech směrech a odměnou mu je i zcela nadprůměrný počet sledujících, který je v poměru k počtu obyvatel města jedním z nejvyšších v celé zemi,“ zhodnotil pořádající spolek Kvalikom. „Tento účet od nás jako vůbec první v této soutěži dostal plný počet bodů,“ doplnil.

Cílem nezávislého spolku je kultivovat, zlepšovat a oceňovat komunikace veřejných institucí s klienty. Aktivní je od roku 2019, kdy uspořádal Soutěže Radniční listy roku 2020 a Zlatý lajk 2020. Tehdy v celorepublikové soutěži zabodoval Chomutov, který získal první místo za nejlepší facebookový profil v kategorii měst nad deset tisíc. V letošní soutěži o nejlepší instagram se umístil v rámci Ústeckého kraje jako třetí za Kadaní a Děčínem.

Pro Kadaň je úspěch v soutěži velkým povzbuzením. „My v Kadani toto ocenění vnímáme jako velký úspěch a také závazek do budoucna, abychom neustále vymýšleli nové věci, inovovali a snažili se posouvat věci dál,“ uvedl Jakub Jan Fiala, který má na starosti správu sociálních sítí města. „To co ale rozhodně stojí za pozornost je fakt, že se nám podařilo uspět nad velkými krajskými městy (a UNESCO destinacemi) a porazili jsme i Prahu, která se umístila druhá,“ těší ho o to více.

Jeden z posledních příspěvků města Kadaň