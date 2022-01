Armex Oil chce záměr umístit do východního cípu Málkova, kde vlastní pozemky. Částečně zasahují i do katastru Spořic. Zatím jsou v katastru nemovitostí vedené jako orná půda, podle územního plánu obce se ale jedná o zastavitelné pozemky. Přímo pod územím se nachází výhradní ložisko hnědého uhlí Droužkovice – východ a průzkumné území kaolinu Černovice. V sousedství je několik poddolovaných území, jedno výhradní ložisko a jeden dobývací prostor.

Plánované haly mají sloužit k lehké průmyslové výrobě a skladování s doplňkovým prodejem. Vedle nich společnost počítá s 319 parkovacími stáním včetně 21 pro invalidy a 68 pro nákladní auta. Podle předpoklady by se denně mělo v areálu otočit na sedm set aut, z toho 150 nákladních. Zaměstnání tam má najít přes 450 pracovníků zaměstnaných převážně ve třísměnném provozu.

Zdroj: DeníkProstor je zatím zcela nezastavěný a nevyužívaný. Zarostlý je křovinami a náletovými javory, topoly a dalšími dřevinami. K jejich kácení už bylo vydané povolení. Investor následně počítá s výsadbou alejových stromů, založením trávníků, vybudováním suchých záhonů ve štěrku a retenčních nádrží k zadržování dešťové vody.

Pokud společnost získá všechna potřebná povolení, zahájila by výstavbu ještě letos a areál by mohl být zprovozněný v roce 2025. Dopravní napojení areálu by vyřešila okružní křižovatka.

Záměru přeje vedení obce Málkov. „Vnímáme to pozitivně,“ potvrdil starosta Josef Egermann. „Už když jsme jako obec prodávali pozemky firmě Armex Oil, věděli jsme o jejím záměru. Počítáme, že by tam mohli místní lidé získat práci. Hojně jich pracuje v Dolech Nástup Tušimice, které by měly v letech 2030 až 2035 ukončit důlní činnost,“ přiblížil. Náhradu za ztracená místa by tak mohli najít blízko svého domova.