V tmavé přeplněné místnosti sálají kamna. Vzduch je hustý. Plní ho pach surových kůží a uhlí, silný vjem ale přebíjí pohled na barevné obrazy a indiánské haleny s mokasíny, které jsou rozvěšené po stěnách. Takto vypadá domov „indiána“, jak si sám říká, Ladislava Špontáka. Žije na ubytovně v Prunéřově, na samém okraji Kadaně.

Otevřít přijde oblečený do kůže s třásněmi a v klobouku pokrytém peřím. Před pár dny zahájil výstavu obrazů u centra Chomutova, která ukazuje jeho vidění Krušných hor. Jsou v podchodu pod kruhovým objezdem u autobusového nádraží.

Pár děl si ale nechal doma. „Tohle je pohled ze Zvoníčkova přes louky na Úhošť a vzadu jsou Krušné hory. Vedle je Hasištejnské údolí, to už je mimo obraz, ale když byste šla po hřebenech hor, viděla byste tady nahoře Rusovou, Měděnec a tady nalevo Klínovec,“ opisuje prstem před obrazem inspirovaným stylem malíře Václava Špály. „Tohle je Medvědí louka a tohle mé pocity, když jsem jezdil do Hasištejnského údolí,“ ukazuje výtvarník na další dva obrazy.

Maluje čím se dá: rudkou, temperami, akvarelovými barvami nebo dřevem a popelem. Nejraději má olej. Barvami pokrývá sololitové desky, papíry, ale také stará plátna, která přemalovává, nebo karton. „Malování máme v rodině. Děda byl malíř, máma jako učitelka a vychovatelka vedla výtvarné kroužky a táta se věnoval uměleckému kovářství,“ přiblížil Šponták, který pochází z Podkarpatské Rusi, vyrůstal ale na Kadaňsku. „Když jsem jako kluk u známých objevil knížku o Salvadorovi Dalím, pochopil jsem, že existuje i jiný svět, jiná energie, takže jsem se snažil zobrazit halucinace a sny. Zároveň rád maluju přírodu Krušných hor. Všechno vychází z přírody, i sny,“ doplnil.

Ještě před rokem bydlel 55letý muž v bytě v Kadani, kvůli turbulencím v osobním životě ale skončil na ubytovně v Prunéřově, kde chybí základní civilizační vymoženosti. Vodu je potřeba si nosit a ohřívat, topí se v kamnech, záchody a umývárna jsou společné na chodbě a do městského centra, kde jsou obchody a úřady, to má zhruba čtyři kilometry.

„Před rokem jsem skončil na ulici. Chvíli jsem bydlel v lesoparku v Rooseveltových sadech. Udělal jsem si tam vzadu ohniště a vigvam. Nakonec mě město šouplo sem a že prý když si seženu práci, mohl bych se vrátit do města,“ uvedl výtvarník a volnomyšlenkář. „Žije se mi tu dobře. Vždy jsem si přál žít jednoduše a navíc je tu kolem krásná příroda. Všechno se tu ale řeší složitě,“ dodal. Proto by se rád vrátil do města, kde je život pohodlnější a odkud má rychlé autobusové spojení na Klínovec. V jeho okolí dokáže trávit celé dny a malovat.

Tvorba je dlouhodobě klíčem k jeho spokojenému životu. Sám si například vyrábí i složitě zdobené indiánské haleny pokryté korálky. Potřebou je pro něj malování. Výstava, která je právě k vidění v Chomutově, mu v tom může pomoct. Pořádá ji Ženský spolek v čele s Terezou Dvořákovou. Cílem je nakoupit z výtěžku z prodaných děl výtvarné potřeby, aby mohl „indián“ malovat dál.

Ladislav Šponták

Žije od 4 let v Kadani. Ačkoli pochází z Ukrajiny, cítí se být Čechem.

Pracoval jako automechanik, obráběč kovů, zámečník a vystřídal i další povolání. Říká, že prožil 12 let v přírodě jako indián. Rád se do ní vrací.