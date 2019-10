Krajští hygienici zavřeli centrální kuchyni v komplexu Elektrárny Prunéřov II. Jde o velkokapacitní provoz, kde se připravují hotové pokrmy pro zaměstnance elektrárny a další se expedují do Karlovarského kraje. Kontrola ale odhalila, že byla podstatně zanedbaná provozní hygiena. Podle provozovatele byl základní problém v tom, že kuchyň osiřela, když všech dvanáct zaměstnanců odešlo v jediný den na neschopenku a on stěží hledal náhradu.

Hygienici našli celou řadu závažných pochybení. „V prostoru kuchyně byly znečištěné podlahy pod i za technologickým vybavením, znečištěné odpadové nádoby a stroje na přípravu těsta,“ napsali do zprávy. Podobný popis se týkal i stravovacího provozu. „Nářezový stroj byl silně znečištěný zaschlou mastnotou a zbytky potravin. V celém stravovacím provozu nebyla prováděna řádná sanitace,“ stojí dále.

Další výhrady se týkaly nálezu v mrazicím zařízení, kde leželo osm kilo syrového masa. „Skladované bylo v rozporu s pokyny výrobce, nebylo nijak označené, silně zapáchalo a bylo v nezakryté přepravce,“ napsali hygienici dále do zprávy. „V chladicím zařízení bylo zhruba sto kilogramů naloženého masa v přepravkách, které byly uloženy navrstvené na podlaze. Veškeré maso bylo neznačené, neznámého původu, neznámého data dodání. Doklady k masu nebyly předloženy,“ vytkli.

Také uvařené a zchlazené pokrmy podle hygieniků nebylo možné považovat za bezpečné. Proto nařídili likvidaci veškerých nebezpečných potravin a pokrmů odbornou firmou.

„Zjištěný stav nevylučoval možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, mohlo dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy ohrožení bezpečnosti pokrmů. Tím mohlo vzniknout riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním,“ vysvětlili hygienici.

Provozovnu uzavřeli v pátek 18. října a otevřeli ji až po důkladném úklidu a písemné žádosti provozující společnosti HM Gastro Group ve středu 23. října. Navíc jí dali pokutu.

Jednatele Jana Mičku celá záležitost zaskočila. „Pro nás je to ostuda a obrovský šok, vůbec jsme něco takového nečekali. Nikdy se nestalo, že by hygienici zavřeli nějaký náš provoz,“ uvedl pro Chomutovský deník.

K situaci podle něj došlo kvůli náhlé zaměstnanecké nouzi. „Bohužel se stalo, že všech dvanáct zaměstnanců nepřišlo ve stejný den do práce. Všichni odešli na neschopenku,“ nastínil jednatel. „Na jedné straně jsme neměli, kdo by pracoval, na druhé tu byl hladový zákazník,“ vysvětlil s tím, že se v nastálé situaci snažili stahovat pracovníky z jiných svých pracovišť, přesto to nestačilo.

Vše podle něj začalo před necelým měsícem. „Naše společnost nově převzala provoz a kvůli delimitačnímu zákonu musela převzít i zaměstnance, kteří v něm pracovali. Nevíme, co se jim nelíbilo a proč se to všechno stalo, začínám případ rozmotávat od konce. Podle mě je primární problém v manažerovi a šéfkuchaři, kteří drží tým, proto jsme přivedli nové z jiných provozů,“ prozradil jednatel Mička, jaká další opatření společnost přijala.