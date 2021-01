Společným jmenovatelem je opět covid. Kvůli výskytu infekčního onemocnění krajská hygiena dočasně uzavřela chomutovské školky v Růžové a Třebízského ulici, kde nařídila karanténu zhruba třetině personálu.

Děti ve školce. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Mateřinka v Růžové má být uzavřená do konce ledna. Pouze dětí, které do ní v předešlých týdnech nedocházely, se mohou zařadit mezi droboť v nedaleké školce Zahradní. Mateřinka v Třebízského ulici má zatím nařízenou karanténu do prvního únorového dne, termín se ale může prodloužit.