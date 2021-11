Na Děčínsku vyrazili hygienici v doprovodu policistů na kontrolu tří restaurací ve Šluknovském výběžku. Nejen tam, ale v celém kraji si hygienici kontrolovaná zařízení nevybírají náhodně, většinou jdou do konkrétního zařízení na základě podnětů od lidí. „Ve dvou případech bylo vše bez problémů. V jednom případě provozovatel doklady bezinfekčnosti nekontroval a tři přítomní zákazníci je odmítli předložit. Byli bez jakýchkoliv dokladů, takže je musela ztotožnit policie,“ vypočítala výsledek kontrolní akce na Děčínsku krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Jak hostům, tak i provozovateli restaurace byla uložena pokuta, kterou na místě odmítli zaplatit. Hygienici tak budou muset řešit jejich konání ve správním řízení. Kromě restaurací zkontrolovali hygienici také dva obchody v Chřibské, v jednom z nich byl prodavač bez respirátoru. I jemu udělili pokutu, kterou na místě zaplatil.

Podle zkušeností hygieniků většina zákazníků restaurací má certifikáty uložené v mobilním telefonu. Buď ve formě PDF nebo v aplikaci Tečka, ve které mohou mít certifikáty o očkování nebo testování.

Většinou návštěvníci restaurací s prokázáním bezinfekčnosti problém nemají. V jedné restauraci v Ústí nad Labem ale jeden ze zákazníků nejprve hygienikům i policistům tvrdil, že nemají právo jej kontrolovat, nebo že je očkován Pfizerem 13. Jak se ale o pár minut později ukázalo, certifikát OTN u sebe měl a hygienikům jej předložil.

Po oznámení zpřísnění opatření v restauracích spočívajících především v povinnosti kontrolovat certifikáty přímo hospodskými se řada z nich obávala velkého poklesu tržeb. „Po říjnových svátcích je vždycky pokles. Takže z prvního týdne fungování nových pravidel je těžké dělat závěry, jaký vliv nové povinnosti na návštěvnost mají. Nějaký vliv to zřejmě bude mít, část lidí to může odradit,“ říká spolumajitel krásnolipského pivovaru Falkenštejn Jan Srb. V této restauraci nabízí i možnost samotestů přímo na místě.

Podle Jitky Flachsové z děčínského hotelu Pošta byl znát propad v počtu návštěvníků hlavně na začátku týdne, kdy začalo nové opatření platit. Postupně se propad začal dorovnávat. Původních čísel ale zatím nedosáhli. „Ze začátku to zkoušeli hlavně mladí, jestli bychom je i tak neobsloužili. Ale nemůžeme riskovat pokuty proto, že se někdo nechce testovat nebo očkovat,“ popisuje situaci v této restauraci Flachsová.

Oproti běžným kontrolám hygienici nevyjíždějí sami. Jako doprovod si berou policejní hlídku. „Lidé na nás nereagují, rychle odchází nebo nás i verbálně napadají. A to při pouhém napomenutí kvůli nenošení respirátorů,“ popisuje zkušenosti hygieniků Lenka Šimůnková.

Další kontroly v sobotu

Kolik přesně policistů hygienikům při kontrolních akcích asistuje, policie neprozradila. V celém kraji ale může jít při každé takové velké akci až o desítky policistů. „Pokud nás hygiena požádá o součinnost, vždy jí vyhovíme. Konkrétní počty nasazených policistů ale nekomentujeme,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Po čtvrtečních kontrolách, které se zaměřily především na restaurace, se chystají další výjezdy hygieniků na sobotu. Tentokrát se zaměří na kontrolu dodržování opatření před vstupem do kulturních zařízení a klubů. I tam hygieniky doprovodí policisté. „Jak v divadle, tak i v kině a hudebním klubu OTN kontrolujeme. Pokud jej někdo nemá, má možnost si udělat test přímo na místě. V případě, že i to odmítne, jej nevpustíme do sálu,“ řekl náměstek děčínského primátora Martin Pošta, který je zároveň vedoucím kina Sněžník.