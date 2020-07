Navzdory lékařským prognózám není z tříletého Františka „ležák“, začal dokonce chodit. Pomáhá mu v tom speciální rehabilitační cvičení pro kosmonauty. "Chci, aby syn vedl normální život," přeje si maminka Jarmila.

František a jeho maminka Jarmila Švermová. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Na stěně v kuchyni má velký arch kalendáře na celý rok. Zelenou jsou vybarvené týdny, které její tříletý synek stráví s fyzioterapeuty v Centru Hájek, červenou týdny na pražské klinice Axon. Barevných polí je v kalendáři skoro tolik co bílých. „Je to náročné, ale bojujeme. Udělám pro Fandu všechno,“ usmívá se Klášterečanka Jarmila Švermová nad plánem rehabilitací. A myslí to vážně.