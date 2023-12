Ochranné pásmo kolem hrušovanského radaru ministerstvo vyhlásilo v roce 2021. První mělo poloměr 500 metrů se středem v ose antény a nesměly v něm být zřizované žádné stavby, ploty a nadzemní vedení převyšující tři metry. Druhé mělo poloměr pěti kilometrů a další třicet kilometrů, sahalo tedy i do vyšších poloh Krušných hor, kde už se větrníky točí a další by se tam měly stavět.

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze srpna loňského roku ale ministerstvo vznik a velikost ochranného pásma nijak neodůvodnilo, proto ho zrušil jakožto nezákonné. Ministerstvo se bránilo kasační stížností, Nejvyšší správní soud ji ovšem 13. prosince definitivně zamítl a dal za pravdu Městskému soudu v Praze.

„Kasační stížnost není důvodná,“ zkonstatoval předseda soudu Ivo Pospíšil. „V dané věci je sporné, zda napadené opatření obecné povahy (vyhlášení ochranného pásma) obsahuje přezkoumatelné odůvodnění. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nikoli,“ doplnil.

Případ u soudu úspěšně zastupovala kancelář Frank Bold Advokáti, která se expertně věnuje obnovitelným zdrojům energií. „V právním státě prostě není akceptovatelné, aby v zájmových územích a ochranných pásmech kolem vojenských zařízení ministerstvo obrany paušálně bránilo výstavbě větrných elektráren,“ uvedl advokát a partner advokátní kanceláře Jiří Nezhyba. „Máme za to, že existují způsoby, jak veřejné zájmy na zajištění obrany a bezpečnosti státu a na podpoře obnovitelných zdrojů racionalizovat a skloubit," dodal.

Větrným elektrárnám ale není zvláště nakloněný ani Ústecký kraj. Jejich výstavbě poslední tři roky bránil regulací v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje, které ji znemožňovaly na zhruba 90 procentech území. I tu však soud v červenci zrušil.

Podle kraje se však převážná část dotčených obcí vyjádřila pro opětovné zavedení regulace. Mezi nimi Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Litvínov, Teplice, Bílina, Ústí nad Labem, následované řadou vesnic. Proto kraj pracuje na nových, byť mírnějších pravidlech. Platit by mohla už od léta příštího roku.

Jak uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) vysoké větrné elektrárny jsou velkým zásahem do krajiny. „Mohlo by se stát, že kolem nějaké obce vznikne větrný park, který nám ve své podstatě zohyzdí Krušné hory,“ poznamenal. „Chápeme přínosy, ale musíme brát také v úvahu to, co nám to sebere,“ doplnil.

V Ústeckém kraji bylo dosud vystavěno 48 turbín. Největší větrný park České republiky se rozkládá na hřebeni Krušných hor v katastru Kryštofových Hamrů, kde je 21 větrníků o výšce 120 metrů.

Hrušovany: mocenská rozhodnutí jsou špatná

V případě Hrušovan výstavba větrných elektráren nehraje žádnou roli, protože nepatří do větrné oblasti. I pro ně má však zrušení ochranného pásma armádního radiolokátoru velký význam. Omezoval totiž další růst obce. Zasahoval i do dlouhodobě plánované výstavby 50 rodinných domů, kde některé z nich musely mít kvůli pásmu navrženou rovnou střechu.

„Nikdo to s námi neprojednal a najednou jsme tady měli téměř stavební uzávěru,“ uvedl starosta Petr Šmíd. „Vadila mi ta pozice moci, ze které vyplývalo ,my jsme se tak rozhodli, pokud uznáme za vhodné, tak vám nepovolíme vůbec nic a nebudeme to muset ani odůvodňovat´. Takováto mocenská rozhodnutí jsou špatná,“ upozornil starosta.

Rozhodnutí soudu tak pomohlo i Hrušovanským, kteří do soudní kauzy nebyli zapojení.

