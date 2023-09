Česká armáda modernizuje radary. Starou sovětskou techniku má nahradit také osm radiolokátorů MADR, které Česko koupilo z Izraele za tři a půl miliardy korun. První z moderních strojů v ostrém provozu už fungují v Hrušovanech na Chomutovsku u tamní 7. radiotechnické roty, informovala o tom Česká televize.

V Hrušovanech mají být umístěny celkem dva radiolokátory MADR. „Je to krok o několik generací dopředu. Přívětivější pro obsluhu, ale samozřejmě s tím přichází hromada výzev, IT a tak dále,“ okomentoval uvedení moderního izraelského radaru do provozu pro Českou televizi zástupce velitelky 7. radiotechnické roty Martin Severa.

Stroj umí sledovat situaci od 100 metrů až do 3 kilometrů, „dohlédne“ až 350 kilometrů daleko. Přesné detaily ale armáda tají.

Nové radiolokátory MADR byly zakoupeny od izraelské společnosti Elta Systems. Zakázka nabrala zpoždění, nyní jsou ale již nové systémy v provozu. Stroje mají nahradit sovětskou techniku z osmdesátých let minulého století, ta je již značně zastaralá. Armáda má aktuálně k dispozici sedm kusů, osmý má přijít v říjnu.