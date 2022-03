Stavební povolení radnice čerstvě obdržela, musí jen počkat na nabytí právní moci. „Předpokládám, že bychom tyto pozemky stihli zasíťovat ještě letos,“ míní starosta Petr Šmíd. „Když to půjde dobře, každý další rok přijde na řadu jedna ulice. Celkem budou tři,“ doplnil.

Zdroj: DeníkUskutečnění plánů by mohla oddálit především rostoucí inflace a hypotéky s vysokým úrokem, které by zájemce o bydlení na čas odradily. V tom případě by zřejmě obec počkala, až se stabilizuje nemovitostní trh s hypotékami.

Obec už má desítky žádostí o koupi parcely. Jakmile odstartuje prodej, v první fázi dá přednost místním lidem a až ve druhé dostanou příležitost také přespolní. Jako první si budou pozemky vybírat ti, kteří nabídnou nejvyšší ceny. „Myšlenka je taková, že stanovíme minimální cenu. Odrážet bude vynaložené náklady. Zájemci budou moct podávat vyšší nabídky a ten, kdo dá nejvíc si vybere pozemek jako první. Ostatní přijdou na řadu podle pořadí,“ doplnil starosta.

Výstavbu rodinných domů Hrušovanští připravují na zelené louce.