Některé jednoduché pokusy si s herci, zosobnňujícími slavné vědce, vyzkoušeli i malí návštěvníci. Stejně tak s nimi nahlédli do tajů astronomie.

Vernisáž uvedla výstavu, která pojednává o životní cestě a kariéře průkopníka moderního inženýrského myšlení a slavného chomutovského rodáka F. J. Gerstnera. Potrvá do konce března a také v dalších dnech slibuje zvláštní program pro děti. Tentokrát v podobě tvořivých her, díky nimž proniknou do tajů vědy a techniky.

Celebrita vědy a techniky: Chomutov si připomíná slavného rodáka Gerstnera