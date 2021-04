Demonstrace Hrad za hranou, republika v ohrožení, která se ve čtvrtek 29. dubna uskuteční na řadě míst Česka, bude i v Klášterci nad Ohří. Demonstranti se setkají v 18 hodin na náměstí Dr. E. Beneše.

Milion chvilek pro demokracii. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Milí a vzácní přátelé, minulý týden jsme to všichni jasně viděli. Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, komunisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi do područí Ruska,“ uvádí iniciátoři kampaně Milion chvilek pro demokracii. „Vraždí tu ruští agenti a náš prezident mlčí. Rádoby rázné kroky vlády nesmí zakrýt její odpovědnost za současnou situaci a dlouhodobě toxickou politiku. Už je to za hranou únosnosti!“ bijí na poplach.