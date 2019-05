Místo - Středověký hrad Hasištejn už od dubna přijímá první letošní návštěvníky. Až do 31. května ale zůstává otevřeno jen v pátek, sobotu a neděli a ve sváteční dny.

Hrad Hasištejn stojí na ostrohu nad Prunéřovským potokem. | Foto: Jitka Peterková

Otevírací doba je v tomto období od 10 do 18 hodin. Od 1. června do 30. září pak pokračuje hlavní letní provoz, navštívit hrad můžete každý den. Otevírací doba zůstává stejná, od 10 do 18 hodin.