Kvůli přesunu svých aktivit uzavřela společnost HP-Pelzer tento týden nájemní smlouvu na nové výrobní a skladovací prostory v průmyslové zóně CTPark Kadaň, jež se nachází severozápadně od města. „Naše společnost započne s přesunem prvních částí svých aktivit do nových prostor už v průběhu tohoto měsíce. Další aktivity společnosti, které byly doposud vykonávány ve výrobním areálu v Žatci, budou do nových prostor CTParku Kadaň přesouvány v průběhu dalších měsíců. Předpokládáme, že podstatnou část zamýšlených dislokovaných činností přesuneme do nových výrobních a skladovacích prostor do konce roku 2024,“ přiblížil prokurista HP-Pelzer Radim Foldyna.

V současné době probíhá ve společnosti plánovaná čtrnáctidenní celozávodní dovolená, výrobní linky stojí. Zaměstnanci první informace o stěhování dostali, ne každému se bude chtít do Kadaně dojíždět. „Uvidím, až to nastane. Moc se mi dojíždět nechce, ale zatím rozhodnutý nejsem,“ řekl Deníku jeden z nich. Pro řadu z nich zřejmě nebude problém si případně najít jiného zaměstnavatele, některé firmy v Žatci a blízké průmyslové zóně Triangle nové pracovníky nabírají.

Měsíce už řidiče Pražská v Žatci trápí, další bude. Vadí objížďky i parkování

Společnost HP-Pelzer, jež je součástí mezinárodního koncernu Adler Pelzer Group, má v České republice několik výrobních závodů. Jeden z nich je od devadesátých let v Žatci, kde navázal na produkci bývalé společnosti Mitop. Během let se HP-Pelzer v Žatci rozrostl, koupil sousední uzavřený cukrovar, využívá i část bývalé šroubárny.

Některé budovy a provozy v posledních letech v areálu HP-Pelzer v Žatci ale vyrostly bez patřičných povolení. Obyvatelé lokality kolem závodu si navíc dlouhodobě stěžují na negativní jevy – vadí jim zápach, hluk nebo úniky zdraví škodlivých látek do ovzduší. HP-Pelzer zahájil proces k nápravě, přesunem výroby do Kadaně ale dochází k radikální změně, která zmíněnou problematiku vyřeší sama o sobě.

Jak vyplývá z vyjádření Radima Foldyny, potíže firmy v Žatci rozhodnutí o přesunu výroby ovlivnily. „Jedním z klíčových principů firemní kultury koncernu Adler Pelzer Group je trvale udržitelný rozvoj. Cílem společnosti je zachování a dodržování nejnáročnějších ekologických standardů a jejich zakomponování do pracovních procesů. Aby společnost HP-Pelzer mohla i do budoucna zajistit plnění svých cílů a jejich soulad s trvale udržitelným rozvojem, rozhodla se, že výrobní aktivity prováděné v areálu v Žatci přesune do nových prostor zajišťujících plnění těchto normativů i do budoucna,“ uvedl.

Nesrozumitelné. Ministryně zrušila souhlasné stanovisko pro žatecký Pelzer

Co bude dál s areálem mezi řekou Ohří a hlavním žateckým vlakovým nádražím, není jasné. „Pro využití areálu se vyhodnocují různé alternativy,“ sdělil Čeněk Lamač.

Starostka Žatce Zdeňka Hamousová předpokládá, že areál bude i nadále využíván pro lehkou průmyslovou výrobu, jak určuje územní plán města. „Opět se u nás začínají objevovat zahraniční investoři, na schůzce s jedním z nich jsem se o areálu zmínila. Dnes už není trendem stavět na zelené louce ale spíše využívat různé brownfield a další zastavěná území,“ sdělila.

Také kvůli problematice společnosti HP-Pelzer vznikl v Žatci spolek VPN 2016, jež na negativní vlivy vycházející z továrny upozorňuje dlouhodobě. „Naše aktivity směřovaly k tomu, aby si společnost dala vše do pořádku, ale aby byla zachována v Žatci pracovní místa. Pokud dojde k přesunu výroby, je to její rozhodnutí,“ sdělila Anna Buraňová ze zmíněného spolku. Před pár dny podala trestní oznámení kvůli tomu, že vedení společnosti HP-Pelzer nerespektuje rozhodnutí žateckého stavebního úřadu z roku 2017 nařizující bez zbytečného odkladu zastavit nepovolené užívání staveb. Věc prověřuje Policie ČR.