FOTO: Hotel u Kamencového jezera jde k zemi

Chomutov - Začala nejviditelnější část demolice, která skončí v prosinci.

Zlověstné oko a zubatý úsměv v nesmlouvavých čelistech. Hydraulické nůžky se podobají ocelovému monstru, když se zakusují do stěny hotelu U Jezera. Ozývá se jen skřípání, když otáčejí „hlavou“ na dlouhém krku a vyštípávají kusy plechu. Co se nesveze na zem, to přenese dračí zobák na hromadu šrotu a suti.

Právě začala hlavní a především nejviditelnější fáze demolice budovy hotelu, který stál vedle vchodu do areálu Kamencového jezera přesně čtyřicet let.

Po demolici se bude třídit

Jakmile ocelovou konstrukci rozstříhají hydraulické nůžky, pustí se do práce demoliční bagr. „Demolice potrvá čtrnáct dní až tři týdny. Další měsíc se v tom budeme přehrabovat a třídit a třídit, abychom mohli železo, sklo a lepenku odvézt na skládku,“ nastínil vedoucí směny dodavatelské společnosti Mapeko Most Václav Cibuzar.

„Další etapou bude bourání železobetonových základů a pilotů, na kterých hotel stojí. To přijde na řadu v polovině prosince. Do konce roku bychom měli být pryč,“ doplnil Cibuzar.

Poté prázdnou plochu ohraničí plot. To tak zůstane, dokud architekti nepřijdou s návrhem, který by posvětilo vedení města. „Probíhá architektonická soutěž, až po ní budeme moudřejší a budeme moct vybrat některou z vizí,“ řekl náměstek chomutovského primátora David Dinda.

Architektonická soutěž je dvoukolová. První kolo skončí v polovině prosince a přihlášeno je do něj zhruba deset architektů. „Předložit návrhy ale může i někdo další. Například někdo místní, kdo areál velmi dobře zná, takže se do poslední chvíle nedá říct, kolik těch návrhů nakonec bude,“ připomněl náměstek.

Poté zastupitelé zvolí návrh, který se dopracuje do detailu. Hlavní úkol, s nímž se architekti musejí popasovat, je řešení vstupů ze všech stran a zachování staveb, které jsou historicky spjaté s Kamencovým jezerem: Dřeváku, převlékacích kabinek a vstupu z Přemyslovy ulice.

Lepší výhled

Pokud jde o místo po zbouraném hotelu, je možné, že místo něj nevyroste žádná nová stavba. „Možná se odkryje výhled, o kterém se nám zatím nikomu nezdá,“ podotkl náměstek. „Třeba se jen rozšíří parkovací plochy a zeleň. Nebo se vymyslí zcela nový vstup, který bude navazovat na hlavní bránu,“ odhadl Dinda.