„Ještě letos proběhne odkup a zápis do katastru nemovitostí. Poté budeme muset přepracovat projekt původního majitele, který sice také počítal s byty, my bychom jich ale chtěli více a menších,“ nastínil starosta Kadaně Jan Losenický (ODS).

Jakmile bude projektová dokumentace připravená, chce město žádat o dotace z programu dostupného bydlení pro střední třídu a pokud uspěje, mohlo už v roce 2025 začít stavět. To je ale nejoptimističtější vyhlídka. Jako pravděpodobnější se jeví, že na výstavbu dojde po několikaleté pauze.

„Nevíme, jak na tom budeme finančně, protože nás v příštím roce čekají dvě velké investiční akce,“ připomněl starosta. Město je připraveno spustit přestavbu bývalého Slovanu na bytový dům pro mladé, která je vyčíslená na 180 milionů, a vybudovat chce také domov se zvláštním režimem za dalších zhruba 100 milionů korun.

Do bytů v bývalém hotelu Svoboda se tedy může pustit pouze za předpokladu, že se žádostí o dotace uspěje. Pokud by nemělo vlastní prostředky, v úvahu by přicházel také úvěr anebo odsunutí plánů na později. „To čekání může trvat i pár let, budeme se ale projektově připravovat a šetřit,“ nastínil starosta Losenický.

Plány radnice jsou takové, že by ve dvou patrech domu vzniklo na třicet bytů. K dalšímu využití se nabízí přízemí s bezbariérovým vstupem. Místní lidé už radnici nabídli řadu námětů. Navrhovali, aby tam byla umístěná například knihovna nebo lékařské ordinace.

Současný vlastník dům prodává, přestože v něm počítal s výstavbou velkoryse pojatých bytů. Na uskutečnění plánů mu však chyběly prostředky. „Je to jednoduché, nejsou peníze,“ potvrdil předseda družstva Pavel Káš.

Dům, který dnes patří k jedné z dominant na Mírovém náměstí, byl postaven v roce 1890. Tehdy se jednalo o hotel Austria. Po vzniku Československa v roce 1918 byl přejmenovaný na hotel Gangl a teprve po skončení druhé světové války dostal jméno, pod kterým je známý dodnes – hotel Svoboda. Svému účelu přestal sloužit v polovině devadesátek. V jeho podloubí poté prodávali zboží vietnamští prodejci.

