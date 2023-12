Město dlouhodobě žilo v domnění, že dům konečně ožije a zaplní se novými obyvateli. Když pak zjistilo, že se ho vlastník snaží prodat, vstoupilo do jednání. „Bylo to i na základě zájmu lidí, protože ti se nás na setkání na sídlištích ptají, co s hotelem Svoboda bude,“ podotkl místostarosta. „Stále jsme opakovali, že tam družstvo postaví byty, nakonec jsme ale zjistili, že se to nestane, protože na to nemá peníze. Plány si ale můžeme vzít za své,“ doplnil.

OBRAZEM: Zima kreslí. Projděte se s námi zasněženým nábřežím Maxipsa Fíka

Na rozdíl od družstva chce ale město vybudovat spíše větší počet menších jednotek. Mělo by jich být třicet.

Odhadní cena domu byla stanovena na 29 milionů korun, radnice ovšem s vlastníkem vyjednala odkup za 25 milionů. Další peníze si vyžádá také přestavba, která by se měla pohybovat v řádu desítek milionů.

Nápad využít ikonickou budovu na náměstí pro byty se líbí například Janu Plamperovi. „Bylo by to fajn. Vlastně by bylo fajn cokoli by se s tím udělalo, protože co pamatuju z dětství, ten dům vypadá stále stejně,“ okomentoval 35letý rodák. „Několikrát jsem slyšel, že ho někdo koupil a chtěl s ním něco dělat, ale nikdy se to nedotáhlo, což je škoda. Takže jestli to město může koupit, já jsem určitě pro,“ dodal.

FOTO, VIDEO: Silná značka pro Klášterec? Vlny léčivých pramenů v logu i písmu

Další Kadaňan nad domem jen mávl rukou. „Mně je to jedno. Říkají, že Kadaň byty potřebuje? To je ale otázka. To říkaj oni,“ odkázal k radnici.

Bývalý hotel Svoboda byl postaven v roce 1890. Vyrostl v místě zbořeného pivovaru, kde ho nechal vybudovat kadaňský židovský obchodník Ludwig Löwy. „Zřídil v něm hotel Austria s restaurantem a kavárnou, přičemž respektoval přání městských radní a opatřil jej podloubím, které je typické pro ostatní budovy na náměstí a upomíná též na původní budovu pivovaru, která jím byla také opatřena,“ uvedl historik Petr Hlaváček v jedné ze svých publikací.

Po vzniku Československa v roce 1918 byl dům přejmenovaný na hotel Gangl podle svého tehdejšího majitele. Tehdy nabízel 42 pokojů a zaměstnával francouzského kuchaře. Podle historika je pravděpodobné, že podnik během první světové války navštěvovali výtvarník Josef Čapek, literát Jaroslav Havlíček, fotograf Josef Sudek, novinář Arne Laurin či herec Vojta Matys, kteří tehdy v Kadani sloužili.

FOTO, VIDEO: Chomutov zvažuje koupi nočního klubu Admirál. Za 40 milionů

Po druhé světové válce byl dům na základě Benešových dekretů zkonfiskován jako německý majetek. Tehdy také dostal jméno hotel Svoboda. Svému účelu přestal sloužit v polovině 90. let. Místní si pamatují hlavně vietnamské obchody, které byly poté v podloubí.

Bývalý hotel na pohled ožil před pěti lety. Tedy alespoň ve vánoční reklamě mobilního operátora, který hledal typicky české náměstí nezkažené socialistickými stavbami, a oslovila ho malebná Kadaň. V reklamě je vidět právě hotel Svoboda, před kterým pro účely natáčení vyrostla autobusová zastávka zapadaná sněhem, vánoční strom a trhy. Bylo to v říjnu, takže si Kadaňští užili Vánoce nadvakrát.

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová