Město budovu koupilo od soukromého vlastníka za 25 milionů korun, přičemž odhadní cena byla o 4 miliony vyšší. Plánuje ji přebudovat tak, aby sloužila k bydlení.

„Uvnitř má vzniknout zhruba 25 bytových jednotek o velikosti 2+1, 1+1 a případně 2+kk a 3+kk,“ nastínil vedoucí odboru investic Jan Hnídek. „V přízemí by navíc měla být knihovna podle trendů moderní architektury a v suterénu by bylo vhodné umístit sklepní kóje nebo technické zázemí knihovny,“ doplnil. Otázkou zatím je, zda by se knihovna, která zatím sídlí na hradě, stěhovala celá, nebo jen částečně. Výhodou by měla být její bezbariérovost.

Město už zadalo zpracování projektové dokumentace, dokončená bude v květnu příštího roku. Úřad zažádal o dotaci na projekt, která by mohla pokrýt až 100 procent nákladů bez daně z přidané hodnoty. Poskytlo by ji Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků na podporu dostupného a udržitelného nájemního bydlení.

Na samotnou přestavbu zřejmě ale jen tak nedojde. „To čekání může trvat i pár let, budeme se ale připravovat a šetřit,“ sdělil už dříve starosta Kadaně Jan Losenický.

Aktuálně mají prioritu dvě jiné velké investiční akce: přestavba bývalého Slovanu na bytový dům pro mladé, vyčíslená na zhruba 180 milionů korun, a přestavba obchodního centra na domov se zvláštním režimem za dalších přibližně 100 milionů.

