Problémem řady sídlišť je, že se v jejich centru usídlilo pár barů a pohostinství, které nedají lidem v noci spát. Aktuálně ho utlumila vládní nařízení v souvislosti s epidemií. Ta jsou ale jen dočasná. Kadaň, která má potíže s provozovateli na sídlišti C, se tam proto chystá zavést takzvanou policejní hodinu s povinností zavřít podnik ve 22 hodin a omezit hudební produkci. O dvou nových vyhláškách, které tuto povinnost nařizují, budou jednat zastupitelé na prosincovém zasedání.

„Nevypadá úplně šťastně, že se v této době zabýváme vyhláškami omezujícího charakteru, ale je to na podnět občanů,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Kvůli hospodám na sídlištích si lidé stěžují na neustálý hluk a na to, že se nevyspí do práce. Nejhorší je to samozřejmě v létě,“ doplnil. Z léta se datuje i incident, kdy noční návštěvníci jednoho z podniků napadli strážníky. „Jakmile tam přijeli, vrhli se na ně v přesile. To byl vrchol všeho,“ uvedl starosta.

Podle jedné navrhované vyhlášky by podniky v konkrétních lokalitách musely zavírat ve 22 hodin, podle další by byla omezená hudební produkce na dobu od 13 do 14 hodin. „Ta se váže také k sídlišti C, kde se na zahradě jedné z hospod několikrát do roka odehrává veřejná hudební produkce. Tuc tuc muzika ohlušuje celé sídliště do deseti do večera a majitel je v podstatě nepostižitelný. Produkci chceme omezit na hodinu, aby se to dalo vydržet,“ doplnil starosta s tím, že ministerstvo vnitra už návrh vyhlášky odsouhlasilo.



„Policejní hodina“ platí v Kadani už osmým rokem v části sídliště A. Stejného nástroje se zhruba před rokem chopili i v Klášterci nad Ohří, kde chtěli ztišit sídliště Panorama a ulici Královéhradeckou. I tam si obyvatelé stěžovali na hluk v okolí podniků, které byly otevřené do noci.



Protože zákon zakazuje kouření uvnitř, chodí podroušení návštěvníci kouřit ven, smějí se tam, baví, znečišťují okolí a občas se i porvou.

Tamní radní ale nově doporučují zastupitelstvu, aby vyhlášku zrušilo. Jednat o tom budou na prosincovém zasedání. „Provozovatelé projevili snahu problém řešit, což je změna, dříve s nimi nebyla řeč. Teď mají zájem spolupracovat,“ ocenil starosta Štefan Drozd. „Pomohla i současná vládní opatření, která jsou mnohem tvrdší než naše vyhláška, podnikatelé jsou na tom špatně,“ doplnil.



I kdyby zastupitelé vyhlášku zrušili, vedení města by v budoucnu neváhalo tento nástroj využít, kdyby nastal stejný problém ať už na stejném místě nebo v jiné lokalitě.