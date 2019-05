Podobná stezka v oblacích, za jakou lidé cestují na Dolní Moravu, má v příštím roce vyrůst i na Klínovci. Jde o konstrukci z oceli, do jejíž nejvyšší polohy se výletníci dostávají po několik set metrů dlouhé dřevěné lávce a ti odvážnější sjíždějí dolů po tobogánu uvnitř stavby. Tyčit se měla pár desítek metrů od vrcholu, po kritice Božího Daru a připomínkách krajinářů ji chce investor umístit půl kilometru od něj a o třetinu snížit výšku.

Věž má vyrůst v katastru Jáchymova. Jde o projekt společnosti Skywalk Klínovec, ve které má většinový podíl akciová společnost Sněžník a 15 procent Petr Zeman, jenž je spolumajitelem Skiareálu Klínovec.

Podle Petra Zemana má nová atrakce dopomoci k celoročnímu zájmu o Klínovec. „Je to věc, která ho zatraktivní a zajistí větší příliv návštěvníků i mimo zimní období,“ uvedl Zeman.

Práce na věži mají začít příští rok zjara a skončit na podzim. Souběžně s tím chce investor poblíž vystavět i budovu se zázemím. „Bude tam restaurace, toalety a exhibiční centrum,“ dodal společník. Do budoucna mají v okolí vyrůst také dětské a naučné stezky.

Skiareál v záměru vidí přínos, byť jako takový investorem není. „Bez ohledu na projekt Skywalk je zlepšení zázemí i záměrem Skiareálu Klínovec a projekt bychom tím i takto rádi podpořili,“ sdělila mluvčí areálu Hana Hoffmanová. „Investor by vybudováním hygienického a gastronomického zázemí nahradil i služby, které zanikly devastací historického hotelu na vrcholu, jenž je ve vlastnictví města Boží Dar,“ dodala.

Boží Dar se bojí davů

Záměr narazil hned v zárodku na odpor Božího Daru, kterému vadí, že by měla stavba dominovat vrcholu a že hory budou kvůli návalu turistů a nedostatečné infrastruktuře praskat ve švech. Investor nechává po připomínkách přepracovat projekt, finální verze by mohla být připravená za dva týdny. „Chtěli jsme, aby byla vyhlídková věž vysoká 75 metrů, ale snížíme ji, takže bude mít něco přes 50 metrů. Dále ji posuneme 500 metrů od vrcholu, takže oproti němu bude trochu utopená,“ přiblížil Zeman. Výsledkem je kompromis, kdy vyhlídka nebude tím hlavním prvkem, současně ale lidé na jejím vrchu uvidí na Doupovské hory a do Ústeckého i Karlovarského kraje.

Infrastrukturu vidí jako dostačující. „Parkoviště mají kapacitu zhruba 3000 míst, což je více, než bude potřeba. Lidé navíc ke stezce nepojedou jednou cestou, jako je to na Dolní Moravě, kde po ní ve špičce může jet přes tisíc aut. Tady budou přijíždět k lanovkám z několika směrů,“ podotkl Zeman.

Náklady na vybudování stezky v oblacích investor odhaduje na téměř 200 milionů korun, další desítky milionů bude stát budova se zázemím a restaurací.