„Jsou to už dva tři roky, co se věnujeme dobrovolné činnosti, pořádáme dětské dny, máje, čarodějnice nebo závody v biatlonu. Důvodem, proč jsme si jako parta kamarádů řekli, že uděláme další krok, je, že máme více plánů, k nimž potřebujeme podporu jako oficiální spolek,“ nastínil jeden ze zakládajících členů spolku Martin Baloun.

Cílem Horského spolku bude ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova dětí, udržitelný rozvoj při využívání přírodních zdrojů a bohatství regionu, ochrana přírodního a kulturního bohatství a krajinného rázu.

„Jedním z našich cílů je například obnova krušnohorského kroje. Chceme na tom spolupracovat s Náprstkovým muzeem a muzei v Jáchymově a Mostě, protože nejde o to, abychom si něco vymysleli ve volném stylu. Budeme vycházet z historie,“ doplnil.

Loučná rozvíjí svá místa odpočinku. Jsou v Háji i u hranic s Německem

Martin Baloun je původním povoláním stavař. Do Krušných hor se přistěhoval teprve před čtyřmi lety. Opustil tehdy prostředí korporátní společnosti a ruch Prahy a přesídlil se svou partnerkou pod Klínovec, kde dnes vychovávají pětiletou dcerku. Jak říká, žije pět metrů od lesa, který se táhne v délce sedmnácti kilometrů. Proč taková radikální změna?

„Celé dětství a dospívání jsem byl vedený ke skautingu a přírodě. Důležité hodnoty včetně toho, co znamená přátelství, mi hodně vštěpoval děda,“ prozradil 43letý muž. Víkendy sice podle svých slov trávil hlavně u Berounky, také ho to ale táhlo do hor.

„Do Krušných hor jsem jezdil pětadvacet let, než jsem se sem přestěhoval. Není to tedy tak, že si Pražák vzpomněl, že se odstěhuje na sever a tam bude vytvářet něco, co se nosí,“ dodal s úsměvem.

Ruku k dílu přiloží také děti

Také ostatní zakládající členové pocházejí z různých koutů Česka, ať už jsou to chalupníci nebo se relativně nedávno přistěhovali. Všichni ale mají s Loučnou a Hájem pouto. „Spolek zakládáme jako parta lidí, která má děti a chce, aby to byla generace, která třeba hory posune někam dál,“ přál by si Martin Baloun.

Zdroj: DeníkI proto mohou být členové spolku i sedmileté děti, které se také budou podílet na aktivitách, ať už půjde o čištění potoků, krmení zvěře nebo nejrůznější akce. Hlasovací právo ovšem získají až v osmnácti.

Nově vznikající Horský spolek má podporu města Loučná pod Klínovcem. Je apolitický.