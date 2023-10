/FOTO, VIDEO/ Jako nová je opět mateřská škola v Hoře Svatého Šebestiána. Více než sto let starý dům, který trpěl řadou neduhů, nechala obec opravit a rozšířit. Výsledek velké rekonstrukce si mohli lidé prohlédnout u příležitosti dne otevřených dveří.

Hora Sv. Šebestiána investuje do nejmenších. Opravila školku | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Nové jsou půdní prostory s ředitelnou a místem pro cvičení jógy I budoucích dílen. První patro patří předškolákům. Mají tam hernu, tělocvičnu koutek pro pokusy, objevy a kutilství. V přízemí je herna a hudební koutek pro nejmenší děti od dvou do čtyř let. Rozšířená a vylepšená je tamní kuchyně, o něco menší ovšem útulnější je jídelna. Nové jsou I umývárny s dětskými toaletami. Budovu už navíc nevytápí kamna na uhlí, ale využívá tepelné čerpadlo.

„S obnovou jsme začali před čtyřmi lety, nejdříve jsme nechali opravit střechu,” nastínila starostka Lenka Štelcichová. „Rok za rokem jsme pokračovali a teď jsme na konci kompletní rekonstrukce školky, která byla v havarijním stavu,” doplnila. Celkové náklady podle jejích slov dosáhly 5,9 milionů korun. “Většinu jsme platili z obecního rozpočtu, kromě toho jsme požádali o dotaci Ministerstvo životního prostředí, jednat by se mělo o milion korun, a dále jsme čerpali prostřednictvím kotlíkových dotací zhruba 600 tisíc korun,” zmínila dále starostka.

Byť se den otevřených dveří uskutečnil začátkem října, školka zahájila provoz tradičně s prvním zářijovým dnem. Dochází do ní 30 dětí od dvou do sedmi let, kapacita je tedy zcela naplněná. Původně mateřinka sloužila pro 24 dětí.

„Byla tady jen jedna třída, ve které jsme se všichni mačkali,” nastínila zástupkyně ředitelky mateřinky Lucie Groskopfová. „Teď máme třídy dvě a tím pádem i menší počet dětí v nich, takže máme větší možnost s nimi individuálně pracovat,” pochvaluje si.

Školka je zaměřená na poznávání přírody a její ochranu. Učitelky se s dětmi snaží trávit co nejvíce času venku, takřka za jakéhokoli počasí. „Chodíme ven i když prší. Nejlépe, když se můžou děti cachtat v loužích,” uvedla s úsměvem zástupkyně ředitelky. „Také jsme uklízeli les a vedeme děti k lásce ke zvířatům. To je podle mě nejvíc a dá to dětem potřebný základ,” je přesvědčená.

Současná budova školky původně sloužila k bydlení, mateřinka tam byla zřízená až ve druhé polovině 60. let a slouží dosud. Protože se do obce stěhují mladé rodiny, tlak na místa ve školce stoupá.

„Obec se hodně omladila. Za poslední čtyři roky, kdy začala výstavba rodinných domů, a více se to u nás osidluje, přibylo 41 obyvatel,” podotkla starostka Štelcichová. „Do školky docházejí děti místních lidí, ale také z okolních obcí, a dokonce i z Chomutova, protože sem jezdí jejich rodiče do práce,” doplnila.

Hora Sv. Šebestiána má podle nejnovějších statistických údajů 339 obyvatel. Obec leží nedaleko hranice s Německem v nadmořské výšce 843 metrů.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová