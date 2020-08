Kšiltovka, kterou nosil v trháku Demolition Man Sylvester Stallone. Šíp vystřelený Russelem Crowem ve filmu Robin Hood. Slavný annihilator EM-1 – nebezpečná zbraň v rukách Arnolda Schwarzeneggera v akčním filmu Likvidátor. Na zámku v Klášterci nad Ohří ukazují rekvizity ze slavných hollywoodských filmů. Výstava bude otevřená do konce srpna, poté se exponáty přesunou zpět za oceán.

„Výstava Zlaté poklady Hollywoodu je úžasnou příležitostí podívat se zblízka na slavné předměty, které znají lidé z filmů,“ uvedl kurátor výstavy a velký filmový fanoušek Radek Jirgl. „Jedná se o několik desítek skutečně originálních kousků, které měly v rukách slavné osobnosti. Každá z věcí má svůj rodokmen, takzvaný certifikát autenticity,“ doplnil.

Filmoví nadšenci si mohou prohlédnout například originální hrot kopí z historického velkofilmu Alexander Veliký, exponáty z filmu Láska nebeská nebo čepice japonských vojáků, kteří útočili na Toma Cruise ve filmu Poslední samuraj. „Zbožňuji film Mumie s Brendanem Fraserem a právě z něj tu máme hodně vzácný exponát – meč. Byl i na plakátech, o to víc je atraktivní,“ vyzdvihl jednu z největších cenností Jirgl. „Lidé si myslí, že je kovový, ale je to zvláštní hollywoodský materiál, který je patentovaný. Je to něco mezi gumou a umělou hmotou, aby se herci nezranili a zároveň meč uzvedli, i když už jedou dvacátou scénu,“ prozradil. Další podobnou specialitou je meč, kterým dává král Agamemnon ve filmu Troja pokyn k útoku na Spartu.

Na výstavě jsou i původní kresby k seriálu Simpsonovi a předměty z produkce, které se sice neřadí k rekvizitám, mají ale svou zajímavost. „Jde o věci, které měl na své nástěnce Steven Spielberg při natáčení filmu E. T. Mimozemšťan,“ přiblížil kurátor.

Výstava je uspořádaná velmi jednoduše. Exponáty jsou zavěšené na stěnách nebo leží v prosklených vitrínách. „Kdo očekává velké efekty a obrovské figury ještěrů z Jurského parku, bude zklamaný. Je to výstava pro filmové fajnšmekry,“ podotkl Jirgl.

Exponáty pro výstavu zapůjčila společnost Hollywood Studios Los Angeles Ltd. Vyjednal to právě Radek Jirgl, který jako velký filmový nadšenec putuje po USA a točí slavná filmová místa. Má i vlastní YouTube kanál.

Hollywoodská studia si budou průběžně stahovat vybrané exponáty pro aukci. Mezi sběrateli jsou totiž filmové „relikvie“ velmi žádané a také vysoce ceněné, takže se postupně budou dražit. „Jsme domluvení tak, že podle potřeby některé exponáty odešlu a místo nich získám jiné. Bude to živý organismus,“ těší se na pokračování v jiné sestavě Jirgl.

Klášterec je prvním místem, kde se výstava objevila, zájem mají i další města. „Jednám s Prahou, Brnem, zájem mají Louny, Chomutov a Ostrov nad Ohří,“ doplnil kurátor.