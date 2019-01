Chomutov - Vedení hokejového klubu přiznává, že situace není ideální. Probírá s hráči další kroky

Maskot Pirátů Chomutov. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

Nestalo se to poprvé, je to tu už potřetí za dva roky. Management extraligového klubu Piráti Chomutov opět dluží svým hráčům výplaty. Ačkoli to v hráčích vře a posílají zprávy šéfovi extraligy, zatím se nechtějí oficiálně vyjadřovat. Vedení klubu ale na webových stránkách připouští problémy. „Současný stav má k ideálu daleko,“ stojí tam s dodatkem, že vedení aktivně hledá řešení.

Výkonný ředitel Stanislav Mikšovic se v pátek 25. ledna setkal se zástupci hráčů, aby se společně domluvili na postupu. „V tuto chvíli hráči vědí, jaké kroky hodláme podniknout, a jsme domluvení na další schůzce,“ uvedl Mikšovic. Jaké kroky to mají být, neupřesnil on ani statutární ředitel Pirátů Jaroslav Veverka mladší.

„Snažíme se situaci řešit. Vše, co jsme chtěli, jsme ale uvedli v prohlášení a dál bych se k tomu nerad vyjadřoval,“ řekl v pondělí Veverka. Není tedy jasné, kolik měsíců výplata nechodí a o jak vysokou částku se celkem jedná.

Potíže v Chomutově na dálku mapuje ředitel extraligy Josef Řezníček. „Někteří hráči mi poslali kopii výzvy k plnění povinnosti. Mají s klubem uzavřený kontrakt, ten ho ale zřejmě neplní,“ uvedl pro Chomutovský deník s doplněním, že se u něj kopie sbíhají za několik posledních měsíců. „Zatím ale žádná ze stran nenahlásila spor, který by měla řešit smírčí komise,“ upozornil.

Skluzy ve výplatách podle něj nebývají v extraligových klubech obvyklé. „Stává se to zřídka. Chomutov ale těmto problémům čelil zhruba před rokem. V průběhu loňského roku veškeré své závazky splnil, takže získal licenci, a teď je to tu zase,“ dodal.

Hrozil bojkot utkání v Olomouci

Neschopnost klubu vyplácet mzdy se odráží na náladě mužstva. Hrozilo, že bude bojkotovat nedělní zápas v Olomouci a nebude se rvát o vítězství. To se nakonec nestalo, i když Piráti prohráli. Kádru chybělo kvůli zdravotním potížím několik opor. „Ráno nám onemocněl brankář Justin Peters, dobře se necítil ani Vláďa Růžička,“ vysvětlil Jan Šťastný, asistent trenéra Vladimíra Růžičky staršího. „Během zápasu nám pak kvůli zranění odstoupil i Honza Stránský,“ dodal.

Piráti jsou v extralize předposlední a hrozí jim baráž o setrvání. I když svoje místo v extralize obhájí, aby klub splnil licenční podmínky, musí mít veškeré závazky v pořádku.

Potíže s penězi má nejen klub, ale i jeden z jeho generálních partnerů, od kterého směřovaly prostředky - společnost Noen. Jaroslav Veverka mladší je v ní členem představenstva a otec předsedou dozorčí rady. Věřitel, jímž je společnost Ferrmon, na ni v lednu podala insolvenční návrh a návrh na prohlášení konkursu. Eviduje pohledávku za 4,9 milionu korun.